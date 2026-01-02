Maxey miagak sa 76ers

Nagpakatap og 34 puntos, 10 assists, ug walo ka rebounds si Tyrese Maxey aron pangulohan ang kadaugan sa Philadelphia 76ers batok sa hosts Dallas Mavericks, 123-108, kagahapon, Biyernes, Enero 2, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang impresibong rookie sa 76ers nga si V.J. Edgecombe nidugang og 23 puntos sa kadaugan, niamot og 22 puntos si Joel Embiid, nitampo og 19 puntos si Quentin Grimes, samtang nihatag og 14 puntos si Paul George.
Ang nagsalimoang nga Mavericks, nga natagak sa 12-23 nga rekord, mao unta ang nagkontrolar sa sayong bahin sa duwa ug naglabaw sila, 33-27, pagkahuman sa 1st quarter.
Napasulod sa usa sa mga pambato sa Mavericks nga si Klay Thompson ang premirong puntos sa 2nd quarter apan gitubag kini sa 76ers og 17-2 nga rally nga maoy nagpausab sa dagan sa duwa.
Ning maong pagbulhot sa opensa sa 76ers, nakakompleto og three-point play si Embiid, nakapasulod sila si Maxey ug Grimes og three-pointers matag usa unya gituldokan kini ni George og upat ka sunodsunod nga puntos.
Daw sa usa lang ka pamilok, nakaposte ang 76ers og 44-37 nga labaw.
Ang 76ers nga ningsaka sa 18-14 nga rekord, ning-inat sa ilang labaw ngadto sa 68-57 sa halftime.
Kanunay nga naglabaw og dobleng numero nga puntos ang 76ers sa 3rd quarter apan nakamaneho ang Mavericks pagpahak og dako sa ilang gigukod, 90-94, sa sayong bahin sa 4th quarter.
Apan nagkumboya ang 76ers sa pagpangulo ni Grimes aron inaton pagbalik ang ilang labaw ngadto sa 107-96.
Ninggukod na sab ang Mavericks ug napahak nila ang labaw sa 76ers, 115-108, apan mao kini ang katapusang paganghulga nga nahimo sa Mavericks.
Ang jumper ni Maxey ug three-pointer ni Grimes sa hinapos nga bahin maoy nag-abli og dako sa pultahan sa 76ers paingon sa kadaugan.
Ang Mavericks nga nakaangkon sa ikaupat nilang sunodsunod nga kapildihan, gipangulohan ni Max Christie pinaagi sa iyang 18 puntos, niamot og 14 puntos si Brandon Williams, nitunol og 13 puntos si Anthony Davis, samtang igo lang nihimo og 12 puntos ang No.1 rookie nga si Cooper Flagg. / Gikan sa wires