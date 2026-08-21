Maxey nakadayeg nila James, Brown

Sa labing una niyang pagpraktis kauban ang bag-ong dekalidad niyang mga kauban nga sila si LeBron James ug Jaylen Brown, nakadayeg si Philadelphia 76ers starting guard Tyrese Maxey sa resulta.
Gidayeg ni Maxey ang kinaiya nila ni James ug Brown sa praktis, nga sa iyang tan-aw maoy gikinahanglang buhaton sa tanang mga sakop sa 76ers aron modako ang purohan nga makalabni sila og titulo sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
“It went well. Great communication. Great vibes. Great energy. Three guys who work really hard and take our games very seriously. So, that was great,” asoy ni Maxey. / Gikan sa wires