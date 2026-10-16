Maxey nanghinaot nga pabiling himsog si Embiid

Nagkanayon ang usa sa mga sinaligan sa Philadelphia 76ers nga si Tyrese Maxey nga mausab ang tanan kabahin sa ilang pagduwa kon himsog si Joel Embiid.
Ang nakaapan lang kay sa iyang 10 ka seasons sa National Basketball Association (NBA), kanunay lang hasulon si Embiid sa nagkadaiyang pagkaangol.
Wala pa sukad nga nakakompleto sa 82 ka mga duwa sa regular season si Embiid ug sulod lang sa upat ka mga higayon nga nakaabot kini og 60 ka mga duwa.
Sa kinatibuk-an, nag-average lang og 49 ka mga duwa si Embiid.
Gipasabot ni Maxey nga dako gyud ang deperensiya kon naa si Embiid.
“You can put in more packages,” matod ni Maxey kinsa nanghinaot nga dili na makasinati pagbalik og angol si Embiid sa umaabot nga 2026-27 season.
Sa kasamtangan, maayo ang kondisyon ni Embiid ug dayag kini sa training camp ug preseason.
“I think, obviously, [my knee] was the biggest concern, and I’m not thinking about it. And as long as we keep doing what we’ve been doing, I won’t have to think about it anymore,” matod ni Embiid. / Gikan sa wires