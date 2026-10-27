Maxey napiling POW sa Eastern Conference

Napiling Eastern Conference Player of the Week awardee si Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey sa labing unang semana nga kombati sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).

Samtang sa Western Conference, si Memphis Grizzlies guard Ty Jerome maoy napili ning maong pasidungog.

Lakip sa mga nominado sa East mao sila si Cade Cunningham sa Detroit, Dyson Daniels ug Jalen Johnson sa Atlanta, Tyrese Haliburton ug Pascal Siakam sa Indiana.

Sa West mao sila si Luka Dončić ug Austin Reaves sa LA Lakers, Anthony Edwards sa Minnesota, Shai Gilgeous-Alexander sa OKC ug Amen Thompson sa Houston. / Gikan sa wires