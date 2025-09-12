Maxim riders nagprotesta atubangan sa LTO 7

Kapin sa 50 ka mga motorcycle-riding hailing riders ang nag-rally sa gawas sa Land Transportation Office (LTO) 7 niadtong Biyernes sa buntag, Septiyembre 12, 2025, aron iprotesta ang giingong mga abuso sa traffic enforcers.
Ang mga nagprotesta nga gisuportahan sa PISTON Cebu ug BAYAN Central Visayas, nagbitbit og mga placard nga nanawagan nga iuli ang mga naimbargo nga lisensya ug buhian ang gi-impound nga mga motorsiklo.
Ila sab nga gipanawagan nga tangtangon si deputized agent Joel Alada Catabas tungod sa giingong pag-abuso sa gahom.
Ang mga riders nagtapok uban sa ilang mga motorsiklo sa N. Bacalso Ave., gibabagan ang main gate sa LTO 7 ug nakahatag og traffic congestion duol sa Cebu South Bus Terminal.
Si Magno Delicano, 60, usa ka Maxim rider sulod sa duha ka tuig, nanaway sa giingong gihingusgan nga operasyon sa LTO 7 batok sa mga kaubang riders ug habal-habal drivers.
Matod ni Delicano, grabe ang epekto sa crackdown sa panginabuhian sa dul-an sa 3,000 ka Maxim riders sa Cebu diin ang mga lisensya ug motorsiklo gisakmit ug gi-impound tungod sa giingong pag-operate nga walay permit sa pagpamasahero.
Dugang niya, gi-justify sa LTO 7 ang mga operasyon pinaagi sa pagkutlo sa Maxim nga kulang sa franchise o permit sa pag-operate nga makapamasahero.
Sila si Delicano ug ang mga nagprotesta nanawagan alang sa usa ka dayalogo tali sa LTO, sa management sa motorcycle-hailing platform, ug sa mga riders aron klaruhon ang mga kinahanglanon ug mapugngan ang dugang nga pagpanakop.
Ang mga rider naningkamot sab sa pagsang-at og petisyon nga adunay 67 ka mga pirma apan gipugngan sila sa pagsulod sa LTO sa usa ka security guard.
Sa petisyon, giawhag sa grupo ang ahensiya nga hunongon ang pagpanakop sa mga solo motorcycle rider ug gihangyo ang pagtangtang kang Catabas isip deputized LTO agent nga gipasanginlang abusado.
Ang mga serbisyo sa motorcycle-hailing sama sa Maxim, Angkas, ug JoyRide nagpabilin sa regulatory gray area. Samtang ang usa ka government pilot study nga gilusad sa 2019 nagtugot sa limitado nga mga operasyon, ang balaod nga nag-institutionalize sa motorcycle taxis gituki pa sa Senado.
Gikutlo sa mga regulators ang safety ug franchising issues, samtang ang mga grupo sa transportasyon nangatarungan nga ang serbisyo nagtubag sa mga kakuwang sa urban mobility. / EHP