Ang pagtrabaho sa delivery industry adunay mga galastohan adlaw-adlaw, gikan sa gasolina hangtod sa komisyon sa plataporma. Apan 32 ka bungol nga delivery riders sa Cebu ang makadawat og dugang ayuda gikan sa Maxim, samtang gilusad sa kompaniya ang usa ka programa alang sa pagsuporta sa mga rider niini.
Ang maong inisyatiba naghatag sa mga rider og permanenteng 16 porsiyentong komisyon ug binulang P200 nga voucher sa gasolina. Gilaraw kini nga mga benepisyo aron makatabang sa pagpagaan sa pipila ka mga galastohan nga ilang gipas-an sa pagtuman sa mga order sa delivery.
Nipagawas usab ang kompaniya og espesyal nga mga sticker sa identification alang sa mga rider aron dali silang mailhan sa mga kustomer nga bungol sila ug mas mapadali ang komunikasyon atol sa paghatod sa mga order.
Matod ni Christopher Poliran, hepe sa Maxim Cebu, gihimo ang programa isip pag-ila sa kontribusyon sa mga bungol nga rider, nga nahimong kabahin sa operasyon sa delivery sa plataporma.
Matod ni Poliran, nakadawat ang kompaniya og maayong feedback gikan sa mga kustomer bahin sa ilang serbisyo. Iyang giingon nga ang mga bungol nga rider makahimo sa pagtuman sa ilang mga katungdanan ug makahatag sa mga kustomer og makatagbaw nga kasinatian sa pagdawat sa ilang mga order.
Usa sa mga rider nga miapil sa programa mao si Geric Gestopa, kinsa malipayong midawat sa dugang nga suporta. Matod niya, ang oportunidad nga makatrabaho sa Maxim nakatabang sa mga miyembro sa komunidad sa mga bungol nga makapanginabuhi ug makapalambo sa ilang kagawasan sa pagbarog sa kaugalingon.
Nipadayag usab si Gestopa og paglaom nga mas daghang negosyo ang mohatag og mga oportunidad sa trabaho alang sa mga bungol, aron mapalambo nila ang ilang mga kahanas ug mas aktibong makaapil sa sektor sa pagpanarbaho.
Ang programa gisundan sa pagsaulog sa Deaf Awareness Week gikan sa Nobiyembre 10 hangtod 16.
Nagsugod ang Maxim sa operasyon sa Pilipinas niadtong 2020, ug gipili ang Cebu isip unang siyudad diin sila nag-operate. Sukad niadto, mikaylap na ang kompaniya sa laing 22 ka mga siyudad sa tibuok nasod, nga naghatag og serbisyo sa transportasyon ug delivery.
Niadtong Mayo 2026, nipahigayon usab ang kompaniya og donation drive sa SOS Children’s Village Cebu, diin nag-apod-apod kini og mga hygiene ug toiletry kit alang sa mga pamilya. / CAV / PR