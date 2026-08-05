Maymay usa na ka tropical storm

Ang tropical cyclone nga si Maymay (international name Kujira) nisamot og kakusog ug nahimo na nga tropical storm, matod sa weather bureau niadtong Miyerkules, Agusto 5, 2026.
Ang bagyo adunay maximum sustained winds nga 65 km matag oras duol sa sentro niini, ug mga paghuros sa hangin nga moabot sa 80 kph.
Nakita kini sa gilay-on nga 170 km sa kasadpan-amihanan-kasadpan sa Bacnotan, La Union sa alas 4 sa kadlawon ug hinay nga naglihok paingon sa habagatan-sidlakan, sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).
Makasinati og kusog nga hangin (gale-force winds) ang mga lugar nga ubos sa signal no. 2: ang sentral ug habagatang bahin sa Ilocos Sur, amihanan ug sentral nga bahin sa La Union, amihanan-kasadpang bahin sa Pangasinan, kasadpang bahin sa Mountain Province, ug amihanan-kasadpang bahin sa Benguet.
Mopatigbabaw ang kusog nga hangin sa mga lugar nga gipaubos sa signal no. 1: Ilocos Norte, ang ubang bahin sa Ilocos Sur, ang bahin sa Pangasinan, ang Apayao, ang Abra, ang Ifugao, ang Benguet, ang Cagayan, ang Isabela, ang Quirino, ang Nueva Vizcaya, ang amihanang bahin sa New Ecija, ug ang amihanang bahin sa Aurora.
Matod sa Pagasa nga kasagaran sa Luzon ug Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Western Misamis, Camiguin, Lanao del Norte, Sarangani, Western Davao, ug Eastern Davao makasinati og kusog ngadto sa kusog nga huros sa hangin.
Usa ka gale warning ang gipatuman sa kasadpang baybayon sa Northern Luzon.
Samtang, posibleng mo-landfall si Maymay sa Ilocos Sur o La Union niadtong Miyerkules.
Ang bagyo gibanabana nga mo-downgrade ngadto sa tropical depression ug mohuyang pa ngadto sa low pressure area karong adlawa, Huwebes, matod sa Pagasa. / PNA