Mayor Archival di modayon og larga sa Japan tungod sa bagyo

Gikansela ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang iyang eskedyul nga biyahe paingon sa Yokohama, Japan nunot sa mga rekomendasyon gikan sa Cebu City Disaster Council ug sa Department of the Interior and Local Government (DILG), gumikan kay ang Tropical Depression ‘Verbena’ gilauman nga makaapekto sa siyudad.
Gikatakda unta si Archival nga molupad niadtong Lunes sa gabii, Nobiyembre 24, 2025, aron mamulong sa Smart Cities Conference, usa ka internasyonal nga tigom diin hisgutan sa mga global leaders ang mga solusyon bahin sa teknolohiya, mobility, ug climate resilience.
Matod niya, ang kalihukan makahatag unta og bililhong mga panabot aron mapauswag ang mga paningkamot padulong sa usa ka “Sustainable, Smart, and Inclusive Cebu City.”
Apan, nagkanayon siya nga ang nagkagrabe nga sitwasyon sa panahon nagkinahanglan sa iyang presensya sa siyudad.
“At a time like this, I need to be here—to stand with our teams, monitor the situation closely, and ensure we are fully prepared for any possible impact on our communities,” pulong sa mayor.
“We face this together. I am here with you, Cebu,” dugang niya.
Iyang giawhag ang mga residente nga magpabilin nga updated pinaagi sa opisyal nga mga pahimangno, mangandam sa gikinahanglang mga suplay, ug kumustahon ang pamilya ug mga silingan samtang ang siyudad nangandam sa kusog nga ulan. / CAV