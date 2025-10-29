Mayor Archival, laing 2 ka opisyal gikiha tungod sa Colon Night Market

Nipasaka og kasong kriminal ug administratibo si Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover Jr. batok nila ni Mayor Nestor Archival Sr., City Treasurer Emma Villarete, ug City Administrator Albert Tan.
Kini tungod sa giingon’g paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug uban pang mga kasong administratibo kalabot sa operasyon sa Colon Street Night Market 2025.
Ang reklamo nga nadawat sa Ombudsman niadtong Oktubre 29, nag-akusar sa tulo ka opisyal og grave misconduct, gross negligence, ug paglapas sa Republic Acts 3019 ug 6713, nga naghisgot sa gihulagway ni Alcover nga “ilegal nga pag-usab sa usa ka publikong dalan ngadto sa usa ka pribadong komersyal nga negosyo.”
Sumala sa 27 ka pahina nga complaint-affidavit ni Alcover, ang Colon Street Night Market giingong nag-operate ubos sa usa ka special permit nga gi-isyu sa Business Permit and Licensing Office (BPLO) ngadto sa usa ka pribadong grupo, ang Participative Association of Sugbo Vendors Incorporated (Pasvi), nga gipangulohan ni Ibrahim “Mark” Dianalan.
Ang grupo matod ni Alcover, gihatagan og awtoridad sa pag-ila sa mga manindahay, pagkolekta og abang ug paghupot sa mga kinitaan nga walay pag-uyon sa Sangguniang Panlungsod (SP) o bisan unsang proseso sa public bidding.
Gialegar ni Alcover nga mga P6,000 ang nakolekta matag bulan gikan sa kapin sa 600 ka mga manindahay, nga nagkantidad og mga P3.6 milyunes matag bulan, apan P200,000 ra kuno ang gi-remit sa siyudad.
Matod niya, kini nga kalainan niresulta sa P6.8 milyunes nga wala ma-remit sulod lang sa duha ka bulan.
Gikutlo sab sa konsehal ang mga publikong pamahayag ni Mayor Archival atol sa usa ka press conference niadtong Oktubre 13, diin matod pa niangkon ang mayor nga ang siyudad nitugot sa usa ka pribadong tig-organisar sa pagdumala sa night market “tungod kay dili kini madumala sa city government.”
Si Alcover nangatarungan nga kini nga pag-angkon “proves evident bad faith and a deliberate abdication of government responsibility.”
Ang reklamo naglatid sa pipila ka legal nga mga paglapas, lakip ang:
Section 21 sa Local Government Code nga nagkinahanglan og city ordinance aron pagtugot sa pagsira sa mga publikong dalan alang sa komersyal nga paggamit;
Commission on Audit (COA) Circular 92-386, nga nagmando sa public bidding ug pormal nga mga kasabutan sa pag-abang (formal lease agreements) alang sa mga kabtangan sa gobyerno; ug
Section 170 sa Local Government Code, nga naglimite sa koleksyon sa buhis ug renta ngadto lang sa husto nga awtorisado nga mga city treasurers. / CAV