Mayor Archival miawhag sa mga residente nga dili mag-panic buying

Giawhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga residente nga limitahan ang ilang panic buying sa pagkaon og dili pagkaon nga mga butang sa tulo ka adlaw nga suplay lamang samtang nagkaduol si Bagyong “Tino,” aron maseguro nga adunay mahabilin alang sa uban.
Matod ni Archival nga dili kinahanglan ang sobra nga pagpamalit tungod kay ang mga grocery store ug supermarket nipasalig sa siyudad nga aduna silay igong stock nga molungtad hangtod sa duha ka semana, bisan pa kon mograbe pa ang panahon sa umaabot nga mga adlaw.
Dugang niya, dili maayo ang panic buying apan makatarunganon ang pagpalit og suplay nga igo alang sa tulo ka adlaw aron makapalit sab ang ubang mga residente sa ilang gikinahanglan.
Gihimo niya ang pahinumdom human sa mga taho sa taas nga linya sa mga grocery store ug supermarket sa miaging weekend samtang gipataas sa siyudad ang alert level agi og pagpaabot sa pag-landfall sa bagyo. / CAV