Mayor Archival mitala og 144 ka proyekto sa iyang 184 ka adlaw

Gipahibalo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpatuman sa 144 ka mga proyekto sa panglawas, imprastraktura, ug serbisyo sosyal sa iyang unang 184 ka adlaw sa katungdanan pinaagi sa usa ka year-end report nga gipresentar niadtong Miyerkules, Enero 7, 2026.
Gipasigarbo ni Archival ang mga mahinungdanong kalampusan sama sa pagpagawas sa P80.3 milyunes nga tabang sa pagpaospital ug ang digital payment system nga “CitiFine.”
Gilatid usab niya ang 19-point agenda alang sa 2026, lakip na ang paghuman sa Cebu City Medical Center (CCMC).
Ang CCMC giila isip usa sa Top 5 local government hospitals sa Central Visayas tungod sa maayong serbisyo sa panglawas ug pagpatuman sa universal health care niadtong 2025.
Ubos sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program (Champ), P80.3 milyunes ang napagawas alang sa 8,487 ka pasyente sulod sa unom ka bulan.
Nabayran usab ang P18.7 milyunes nga backlog nga bayranan sa miaging duha ka tuig nga nakabenepisyo sa laing 959 ka pasyente.
Sa aspeto sa pagkaon, nakig-alayon ang dakbayan sa Department of Agriculture (DA) 7 alang sa P20-per-kilo nga bugas.
Bahin sa agrikultura, gihatagan og insurance ang mga mag-uuma ug mga hayop pinaagi sa Philippine Crop Insurance Corporation aron maminusan ang alkanse sa panahon sa kalamidad.
Giablihan usab sa Department of Manpower Development and Placement (DMDP) ang mga pagbansay sa culinary arts, housekeeping, automotive, ug computer systems.
Aduna sab plano ang siyudad alang sa mga mobile library ug barangay learning centers.
Nitala sab og 100 porsiyento nga passing rate ang CTU–CCMC nursing program sa licensure exam.
Sa bahin sa trabaho, 828 ka aplikante ang nadawat pinaagi sa nagkadaiyang job fairs gikan sa Hulyo hangtod Disyembre 2025.
Imprastraktura
Gipakusgan sa dakbayan ang 21 ka road rehabilitation ug asphalting projects nga moabot sa 9.8 kilometros sa mga barangay sa Pardo, Tisa, Lahug, Guadalupe, Talamban, Kamputhaw, ug Duljo-Fatima.
Trapiko, Tubig, ug Kuryente
Gitaod na ang mga traffic light sa ML Quezon Avenue–Talamban intersection. Nakabaton na usab og linya sa tubig ang NHA Busay human sa 30 ka tuig nga pagpaabot. Gipadayon sab ang pagtangtang sa mga “spaghetti wires” uban sa Visayan Electric, ilabi na sa mga ruta sa festival.
Kaluwasan ug Serbisyo Sosyal
— Nang-apudapod ang dakbayan og bugas sa 44,223 ka benepisaryo sa mga barangay nga naigo sa linog ug bagyo.
— Nanghatag og 12 ka bag-ong dump truck sa mga barangay alang sa basura ug emerhensiya.
— Gisunog ang kantidad nga P468 milyunes nga ilegal nga drugas kauban ang PDEA.
Plano sa 2026
Alang sa 2026, gitinguha ni Archival ang paghuman sa CCMC, pagtukod og medium-rise buildings alang sa socialized housing, pagpalapad sa solar-powered streetlights, ug uban pa. / CAV