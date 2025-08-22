Mayor Archival pabor sa pagpaguba sa Mang Inasal

NIHATAG sa iyang kondisyonal nga suporta si Mayor Nestor Archival pagguba sa usa ka branch sa ‘Mang Inasal’ nga niukopar sa sidewalk.
Gusto sa mayor nga sundon ang balaod sa siyudad bahin sa heritage protection.
Ang maong building nga nahimutang sa eskina sa Osmeña Boulevard ug F. Gonzales Street, gikonsiderar nga heritage site kay usa kini sa labing karaan nga building sa downtown ug labaw na sa 50 ka tuig ang gidugayon.
Gimanduan sa mayor ang City Administrator nga makig-coordinate sa Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission (Chac) sa dli pa mohimo og bisan unsang aksiyon.
“If there’s a demolition order, that’s fine, but we need to be careful. The Historical Commission may say this building cannot be removed because it forms part of Cebu’s cultural heritage,” matod sa mayor sa intyerview niadtong Miyerkules, Agusto 20, 2025.
Matod ni Archival, ang maong structure usa sa labing karaan nga mga building sa siyudad, busa sakop kini sa hurisdiksyon sa Chac.
Iya sab nga gitumbok nga bisan niukopar kini sa sidewalk, dako ang signage nga nagpakita nga karaan na kaayo ang building.
Ubos sa 2020 heritage protection ordinance, ang bisan unsang structure nga labaw sa 50 ka tuig ang gidugayon, ilhon kini nga kabahin sa heritage inventory sa Cebu City.
Ang pagguba, pag-usab, o pag-rehabilitate dili mahimo kon walay clearance gikan sa Chac ug sa ubang buhatan. / CAV