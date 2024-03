Mayor Baste Duterte gi-reprimand sa DILG

Gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte atol sa pagbukas sa 87th Araw ng Dabaw niadtong Biyernes sa gabii, Marso 1, 2024, nga nakadawat siya og sulat gikan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) nga nagbadlong kaniya tungod sa iyang “disturbing and vulgar” nga pagpamulong atol sa prayer rally sa dakbayan sa Sugbo.

Giangkon ni Duterte nga “makadisturbo ug bulgar” ang iyang mga komento atol sa rally, nga supak sa nag­padayong people’s initiative nga giingong giduso sa mga kaalyado ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos, apan lig-on siya sa iyang baruganan, nga siya nagpadayag lang sa iyang mga pagbati.

“Sentimento lang man to akoa. Wa’ man ko nag-ingon nga... [...] Gituyo gyud to nako. Bahala sila diha,” matod sa mayor.

Dugang pa niya nga mahimo’ng tukma ug sakto ang suwat sa DILG nga makadisturbo ang iyang pamahayag apan iyang giinsister nga depende kini sa pagtan-aw sa katawhan.

Si Duterte niingon nga dili niya bakwion ang iyang gisulti atol sa rally, nga nagpasiugda nga ang mas makatugaw mao ang pagdagsang sa ilegal nga drugas, kriminalidad, ug kurap­syon nga giatubang sa nasod.

“Kon dili na nimo i-address, it would directly affect the lives of ordinary Filipinos, wala gyud. Dugay gyud ta moasenso aning kalibutana na ni,” matod sa anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Siya niingon nga walay paglaum ang kaugmaon sa nasod kon ang mga politiko magpadayon sa ilang agenda sa “pagpatambok sa ilang mga bulsa”, nga magpadayon nga cycle ug nidugang nga kadtong adunay hakog nga motibo magpabilin sa taas nga lebel sa katilingban.

Si Duterte niingon nga dili na niya balikon ang mga pamahayag nga iyang gilitok, apan wala ni magpasabot nga mausab na ang iyang baruganan.

“Di gyud nako usbon ako mga statements. Di pud nako usbon ako baruganan kay tungod kay gisita ko ninyo. Bahala namo. Tanggalon ko ninyo sa trabaho, okay ra nako,” matod sa mayor.

Si Duterte, sa laing bahin, niingon nga magpadayon siya sa pagserbisyo sa publiko, nga nisaad nga ang buhis nga gibayad sa iyang mga lungsuranon dili mapunta sa mga kamot sa mga kurakot nga opisyal.

Atol sa Hakbang ng Maisug Prayer Rally sa Sugbo, gitawag sa batan-ong mayor sa Davao City nga “greatest scam” ang saad sa kampanya ni Marcos nga paubsan ang presyo sa bugas ngadto sa P20 matag kilo.

Gilabtikan usab niya si House Speaker Martin Romualdez, ig-agaw ni Marcos, nga nag-ingon nga ang mamumulong “isog” bahin sa iyang mga lakang sa politika tungod lang kay ang iyang ig-agaw ang incumbent nga presidente.

Una nang nanawagan si Duterte sa pag-resign sa Presidente human siya wala matagbaw sa liderato sa naulahi.

Sa laing bahin, si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. miingon sa usa ka report gikan sa national media, nga ang mga gisulti ni Duterte makahasol ug dili angay.

“As public officials, we should always ensure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office,” matod ni Abalos.

Dugang pa niya nga ang mga piniling opisyal kinahanglan nga maghatag og ehemplo sa ilang mga konstituwente kay sila nagrepresentar sa ilang mga komunidad, labi na sa mga batan-on nga nagtan-aw.