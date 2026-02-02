Mayor, Bise, 10 ka konsehal sa Minglanilla, gisuspenso’g 1 ka tuig

Minglanilla Mayor Rajiv Enad, Bise Mayor, ug 10 ka mga konsehal sa lungsod nga nagsilbi sa milabay nga termino, gisuspenso og usa ka tuig tungod sa kasong administratiba kabahin sa reklamo sa non-issuance sa permit sa usa ka private company nga giingon dunay proyekto sa Barangay Guindarohan.
Nadawat ni Enad ang suspension order sa Office of the Ombudsman diha sa Munisipyo sa Minglanilla sa Lunes, Pebrero 2, 2026.
Lakip sa nakadawat sa samang suspension order si Bise Mayor Elanito Pena ug mga konsehal nga sila si Jay-R Dela Calzada, Jongjong Adlawan Jr., Jesus Boyet Velez, Jerry Cañares, Jimmy Caumeran, Jenny Young, Jenifer Lariosa, Prose Laput, Petronilo Traya, ug Rick Ryan Zafra.
Base sa nasayran, wala moisyu og permit si Enad ngadto sa usa ka pribadong kompaniya tungod sa nakitang mga liki sa yuta sa Barangay Guindarohan nga gituohang nagrisgo sa mga residente sa posibleng landslide.
Subay sa pakighinabi sa SuperBalita Cebu ni Bise-Mayor Pena, gibutyag niini nga wala sila motugot sa proyekto sa maong dapit tungod kay risgo kon modako ang liki sa dapit.
Ang suspension order nigawas pipila ka adlaw human giingong wala sab motugot ang mayor sa pagpalabay og mga basura sa Dakbayan sa Sugbo sa lungsod.
Hinuon giklaro niini nga ang maong kaso, lahi sa kasamtangang problema sa desisyon sa mayor sa temporaryong kabalhinan sa mga basura.
Subay niini ang first councilor nga si Lheslen Enad maoy magsilbing Officer-in-Charge (OIC) Mayor sa lungsod samtang si Konsehal Mulot Laput maoy mahimong Bise Mayor.
Ang tanang pwesto sa mga konsehal magpabiling bakante tibuok tuig gawas kon adunay mando ug lagda sa pagpalingkod sa maong mga posisyon.
Ang suspension order adunay usa ka tuig nga penalty nga nigamot tungod sa complaint sa usa ka negosyante tungod sa “unjustified” denial sa business ug uban pang permits nga gipangayo sa ilang kompaniya.
Butang gihimug-atan niini nga nakalapas sa Section 3 (0) sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Ngalan sa usa ka Josue Lapitan ang mitumaw subay sa gihimong pagsusi sa maong kaso.
Si Lapitan maoy tag-iya sa Jomara Group of Companies nga naglakip sa Jomara Konstruct Corporation, Jomara Agrifoods and Supply Corporation, ug Mega Pacific Landfill Resources Corporation.
Una na nga gipasabot sa mayor nga adunay nakitang mga ground cracks o liki sa yuta sa Goat farm ug Motorpool ni Lapitan sa Sityo Napo, Barangay Guindarohan.
Ang maong mga liki nakita usab duol sa mga namuyong residente sa dapit.
Girekomendar na sab sa kagamhanan ang pagpabalhin sa kompaniya sa laing dapit nga mas luwas.
Gawas niini, una na sab nakadawat og reklamo gikan sa mga residente sa Barangay Manduang ang landfill business niini tungod sa naobserbahan sa mga residente nga nilubog ang kolor sa sapa nga kaniadto kuhaanan og tubig sa mga residente.
Subay niini, gipasalig hinuon sa mayor nga girespeto niya ang proseso sa Ombudsman apan nihimo na sab og legal remedies ang iyang kampo batok sa maong kaso.
“I respect the Office of the Ombudsman and the processes of our institutions,”dugang ni Enad. / ANV