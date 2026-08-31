Mayor Chan: Ipabili’ng buhi ang legasiya, kabilin sa mga bayani

Niduyog an Kagamhanan sa Dakbayan sa Lungsod sa tibuok nasod sa pagsaulog sa National Heroes Day sa Lunes, Agusto 31, 2026, sa pagpasidungog sa mga Pilipino kansang kaisog, tinuohan, ug mga sakripisyo nakatabang sa paghulma sa kasaysayan ug kagawasan sa Pilipinas.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nag-ingon nga ang responsibilidad sa kasamtangang henerasyon mao ang paggamit sa makahulogang paagi sa kagawasan nga gihaguan sa mga bayani sa nasod, pinaagi sa pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa mga pamilya, komunidad, ug sa katawhan sa sa Lapu-Lapu.
Gipasiugda sa dakbayan nga si Datu Lapulapu nagpabilin nga lawom ang pagkahakot sa kolektibong panumdoman sa nasod ug padayon nga giila isip usa ka tinahod nga bayani.
“Our heroes gave us the freedom to shape our own future. What we choose to do with that freedom will become the legacy of our generation,” batbat ni Chan.
Gipahinumdoman niya ang mga lumolupyo nga padayon nga hinumdoman ang mga bayani sa nasod dili lang pinaagi sa mga seremonya ug pasidungog, kun dili pinaagi sa pagpabiling buhi sa ilang panulundon pinaagi sa inadlaw-adlaw nga mga buhat sa pag-alagad, kaluoy, kaisog, ug gugma sa nasod.
Samtang, si Mandaue City Vice Mayor Glenn Bercede nga nisulti alang kang Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano, nipaambit sa kamahinungdanon sa panaghiusa ug hiniusang responsibilidad atol sa kasaulogan sa National Heroes Day.
Matod ni Bercede nga niingon si Ouano nga bisan nga ang mga Mandauehanon gikan sa nagkalainlaing mga barangay ug nagtrabaho sa nagkalainlaing mga sektor, lakip ang gobiyerno, pamatigayon, pabrika, eskwelahan, ug mga komunidad, tanan nagpabilin nga nahiusa sa usa ka gipaambit nga identidad ug katuyoan isip usa ka dakbayan.
Nidugang si Bercede nga giingon sa mayor nga ang mga bayani sa nasod nagpakita sa gahom sa pagbutang sa gugma sa nasod ibabaw sa kaugalingong interes nga nagpahinumdom sa tanan sa pagdala sa samang pag-alagad ug patriyotismo. / DPC