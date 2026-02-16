Mayor Chan miapudapod sa 40 ka motorsiklo sa brgys.

Gilauman ang mas paspas nga pagresponde sa mga emerhensya ug mas epektibong pagpatrolya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human gitunol sa kagamhanan ang 40 ka yunit sa mga motorsiklo alang sa mga frontline agencies niadtong Lunes, Pebrero 16, 2026.
Gipahigayon sa Lapu-Lapu ang regular nga flag raising ceremony, Pebrero 16, sa City Hall grounds ug human sa seremonyas, gipangulohan ni Mayor Cindi King-Chan ang pag-apudapod sa mga motorsiklo nga kompleto sa accessories ngadto sa mga frontline agencies ug piniling mga barangay.
Tumong sa maong pagpang-apudapod ang pagpausbaw sa visibility sa kapulisan, pagseguro sa dinaliang emergency response, pagpalig-on sa traffic management, ug pagpalambo sa operasyon sa matag barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang mga nakadawat sa motorsiklo mao ang mga barangay nga gihatagan og Seal of Good Local Governance: Barangay Basak, Barangay Calawisan, Barangay Caw-oy, Barangay Punta Engaño ug Barangay Subabasbas.
Sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO), gihatagan ang Police Station 1 ug tulo ka motorsiklo, tag lima sa Station 2, 3, 4, ug 5.
Ang City Traffic and Management System (CTMS) gihatagan og walo ka units.
Sa iyang mensahe, gitataw ni Mayor Chan ang accountability ug propesyonalismo sa paggamit sa mga kagamitan sa gobiyerno.
“Gamiton unta ninyo kining mga motorsiklo nga adunay disiplina, integridad, ug sense of urgency. Hinaot nga ang matag patrol ug response magpakita og propesyonalismo ug dedikasyon sa kaluwasan sa publiko. Ang atong tumong nagpabiling klaro: usa ka luwas, hapsay, ug daling makaresponde nga Lapu-Lapu City alang sa matag Oponganon,” asoy sa mayor. / PR