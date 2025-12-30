Mayor Chan mibahad niadtong mopabuto og armas sa New Yr.

Nibahad si Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan nga bug-at nga silot ang nagpaabot sa mga indibidwal nga masakpan nga magpabuto sa ilang armas atol sa selebrasyon sa Bag-ong Tuig.
Giluwatan sa mayor ang maong pasidaan human makadawat og report ang kagamhanan sa dakbayan gikan sa usa ka netizen bahin sa usa ka saag nga bala nga niigo sa ilang balay niadtong selebrasyon sa Pasko.
Matod ni Mayor King-Chan, maayo na lang kay walay sakop sa pamilya ang naigo, apan iyang gipasabot nga ang pagpabuto og armas usa ka seryosong salaod.
Base sa report sa kapulisan, ang insidente nahitabo mga alas 7:00 sa gabii niadtong Disyembre 25, 2025, diin usa ka saag nga bala ang niigo sa usa ka balay ug opisina sa Sitio White Fox, Barangay Marigondon.
Matod sa polis, ang bala giingong gipabuto sa usa ka wala mailhing tawo gikan sa wala matino nga direksyon.
Nagpahigayon na ang mga awtoridad og assessment aron mahibaw-an kon diin gikan ang bala, nanguha og impormasyon sa mga silingan, ug nagsugod na sa surveillance operations.
Giandam na sab sa kapulisan ang dugang operasyon sa higayon nga mailhan na ang nagpabuto.
Gipahibalo ni Mayor Chan nga iyang gimanduan ang mga law enforcement agencies nga hingusgan ang pag-monitor ug pagpatuman sa balaod aron daling madakpan ang mga malapason.
Iyang gihatagan og gibug-aton nga dili motugot ang dakbayan sa mga binuhatan nga naghatag og hulga sa kinabuhi, dungan sa pag-ingon nga adunay husto ug luwas nga mga paagi sa pagsaulog nga dili kinahanglang mogamit og armas sa ilegal ug iresponsable nga paagi. / PR