Mayor Chan mihangop sa direktiba sa DILG nga dakpon ang mga ‘badlongon’

Gihangop ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan ang kamanduan ni Department of Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla ngadto sa Philippine National Police (PNP) nga dakpon ang mga mag-inom sa dalan, ang mga nag-videoke nga molapas sa gitagal nga oras, ang mga maglakaw-lakaw sa publiko nga maghukas og sinina, ug ang mga malapason sa curfew.
Sa sa usa ka mensahe ngadto sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Abril 6, 2026, niingon si Mayor Chan nga bug-os ang suporta sa kagamhanan sa dakbayan sa maong mga direktiba.
Matod niya, ang mga regulasyon sa curfew alang sa mga menor de edad kanunay ug estrikto nang gipatuman sa dakbayan.
Iyang gidugang nga ang kasamtangang lokal nga mga balaod naglimita na sa operasyon sa videoke hangtod sa alas 10 sa gabii.
Gilatid sa City Ordinance 117-2002 ug City Ordinance 226, ang pagdili sa karaoke, videoke, ug ubang mga sound system sa pag-operate lapas sa maong takna.
Samtang, sa usa ka press conference niadtong Lunes, Abril 6, 2026, gipahibalo ni Remulla ang paglusad sa “Safer Cities Initiative” nga nagtumong sa paghimo sa Pilipinas nga mas luwas alang sa katawhan.
“Just to be clear, meron tayong Anti Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye, bawal na ang maglatag ng mga silya at mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon nanggagaling number one ang away at number two ang sexual harassment,” matod ni Remulla.
“Bawal na ang walang t-shirt na lalaki na palakad lakad sa kalye. Bawal na, it is an act civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye. Kapag kayo ay walang suot na t-shirt at nakahubad palakad-lakad, kahit gaano kainit mag sando man lang kayo. Bawal na po yan,” dugang niya.
Sumala ni Remulla, sakop usab sa maong inisyatiba ang estriktong pagpatuman sa curfew alang sa mga menor de edad (18 anyos paubos), ingon man ang mga karaoke session.
Iyang gipahayag nga ang kadaghanan sa mga lokal nga kagamhanan (LGU) sa tibuok nasod nagpatuman sa alas 10 sa gabii hangtod sa alas 4 sa buntag nga curfew alang sa mga menor de edad, samtang ang karaoke gitugotan lamang hangtod sa alas-10 sa gabii.
“Hindi lang para sa Metro Manila ito. Trial ito sa Metro Manila this month, susunod Cebu, Baguio, Bacolod, Davao lahat ng lugar na yan we will make the Philippines safer. This is the safer streets initiative, makakaasa po kayo na ang krimen ay bababa,” ingon niya.
Matod ni Remulla, moluwat siya og memorandum nga magmando sa mga LGU sa paghimo og mga ordinansa nga mosuporta sa maong inisyatiba.
Ubos niini, gimanduan sab ang PNP nga magpadala og dugang mga polis sa kadalanan, ilabi na sa mga dapit diin magtapok ang mga tawo alang sa dinaliang pagtubag batok sa krimen.
Gihisgutan sab niya ang gipakusgan nga pagpatrolya sa mga “party/night life places” sa kaulohan, partikular na sa Manila, Quezon City, BGC, ug Makati. / TPM, DPC