Mayor Chan nanawagan alang sa hiniusa nga waste facility

Giduso ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan ang dinalian ug malungtarong ‘regional solution’ sa problema sa basura atol sa FY 2027 Regional Budget Review nga gipahigayon sa Marco Polo Plaza Cebu, niadtong Huwebes, Pebrero 12, 2026.
Nitambong si Chan sa Joint Executive Committee and Advisory Committee Consultation Meeting ug Technical Budget Review alang sa FY 2027 Budget Proposals sa mga Regional Line Agencies (RLAs) ug State Universities and Colleges (SUCs).
Gipresentar ni Mayor Cindi ang mga prayoridad sa kalambuan sa dakbayan, lakip na ang gisugyot nga regional solid waste management solutions.
Iyang gihatagan og gibug-aton ang dinalian nga panginahanglan alang sa usa ka long-term ug malungtarong pamaagi sa pagdumala sa basura. Matod niya, ang nagkadaghang basura, limitadong kapasidad sa landfill, ug ang nagkataas nga gasto sa paghakot niini naghatag na og risgo sa palibot ug pinansyal sa mga local government units (LGUs) sa rehiyon.
Gisugyot sa mayor nga tun-an sa Regional Development Council (RDC) ang pagtukod og Regional Integrated Solid Waste Management Facility, pagpahigayon og feasibility study sa waste-to-energy solutions, paghimo og shared sanitary landfill, ug pagpalig-on sa mga inter-LGU waste diversion programs.
Dugang niya, ang pagdumala sa basura dili na lang usa ka lokal nga kabalaka kondili usa na ka regional environmental ug public health issue nga nanginahanglan og hiniusang ug estratehikong lihok. / PIO