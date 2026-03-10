Mayor Chan: PUVs nagpaumento sa pletehan nga way pagtugot, i-report

Taliwala sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana, nanawagan si Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan sa publiko nga itaho ang mga van-for-hire (V-hire) o mga bus nga ningsaka ang pletehan nga walay pagtugot gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).
Ang maong pahayag gihimo human makadawat og mga report ang kagamhanan sa dakbayan nga duna nay pipila ka public utility vehicles (PUVs) nga ningsaka na sa ilang
pletehan bisan wa pa’y opisyal nga kamanduan gikan sa LTFRB.
Giawhag sa mayor ang mga sumasakay nga ipadala ang plate number sa mga sakyanan nga nalambigit aron makalihok ang mga awtoridad ug mapahamtangan og tukmang aksiyon.
Iyang giila nga nagkinahanglan gyud og umento sa pletehan ang mga transport operators tungod sa taas nga presyo sa lana, apan kinahanglang sundon ang saktong proseso.
Gipasabot ni Chan nga ang LTFRB ra ang ahensiya nga dunay gahom sa pag-aprobar ug pagpatuman sa umento sa pletehan, ug ang mga operator kinahanglang maghulat sa pagpagawas sa opisyal nga taripa. / DPC