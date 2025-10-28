Mayor Cindi Chan nanalipod batok sa mga nanaway niya

Gisaway si Lapu-Lapu City Mayor Cindi Chan tungod sa pagbutyag sa proyekto sa missile storage facility sa Navforcen sa Barangay Looc, Lapu-Lapu City nga giingong usa ka security breach.
Nangatarungan ang ma-yor nga ang pag-anunsiyo kay alang sa transparency ug accountability.
Matod niya nga normal lang nga ang Lapu-Lapu City tungod sa presensya sa air base ug Navforcen, usa ka target militar. Gikuwestiyon sa mga kritiko ug netizen ang pagmantala sa lokasyon sa pasilidad militar kay mahimong maghatag og intelligence sa kaaway ug makapahimo sa siyudad nga mas vulnerable.
Gihulagway sa mga nanaway nga ang pag-anunsiyo, “epal”.
Gitataw sa mayor nga wala siyay nahimong sayop ug kon duna man, ang Navforcen unta ang unang mobadlong kanila.
Ang pag-display sa mga nawong sa mga opisyal nga nag-anunsiyo sa proyekto pinaagi sa tarpaulin naandan nga gawi aron ipahibalo sa mga konstituwente ug magpakita og accountability.
Gipatuman ang pasilidad ubos sa inisyatiba sa Tatag ng Imprastraktura para sa Kapayapaan at Seguridad (Tikas), usa ka panag-uban sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug Department of National Defense (DND). / DPC