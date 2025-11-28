Mayor Cindi miseguro sa kahimsog, kaluwasan, edukasyon sa kabataan

Gipresentar ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan ang mga dagkong kalampusan ug nagpadayon nga programa alang sa kaba-taan atol sa 2025 State of the Children’s Address (Soca) nga gipahigayon niadtong Nobiyembre 27 sa Hoops Dome, Brgy. Gun-ob.
Gipasalig sa mayor nga ang matag batang Oponganon maseguro nga himsog, luwas, edukado, ug paminawon. Ang mga programa sa gobiyerno nag-focus sa upat ka sukaranang aspeto: Survival, Protection, Development, ug Participation.
Kalabot sa panglawas ang siyudad naghatag og prenatal ug postnatal care sa kapin sa 7,000 ka mga inahan.
Nakatala og 1,927 ka luwas nga pagpanganak ang Lapu-Lapu City Hospital.
Dunay kapin sa 1,900 ka bag-ong nahimugso nakadawat og libreng newborn screening ug kapin sa 8,000 ka masuso ang kompleto sa bakuna.
Ang Operation Timbang nagtaho og mas ubos nga kaso sa underweight ug stunting.
Dunay 98% sa kabataan nagpanuigon og 6 ngadto sa 59 ka bulan ang nakadawat og bitamina ug micronutrient supplements.
Dna say 5,934 ka bata ang nakabenepisyo sa supplemental feeding sa day care centers.
Ang siyudad nihatag og P12 milyunes nga cash assistance sa 2,104 ka benepisyaryo nga mga bata nga may disabilities.
Gi-update sa siyudad ang Children’s Code ug ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC).
Ang kapulisan nakaluwas og 50 ka bata gikan sa pag-abuso.
Nakasang-at ang kapulisan og 57 ka kaso sa pang-abuso batok sa mga menor de edad.
Ang mayor ni-report nga kalabot sa edukasyon, ang Special Education Fund misaka gikan sa P200 milyunes ngadto sa P300 milyunes alang sa 2026.
Sukad 2022, nakatukod ang siyudad og 61 ka bag-ong classroom ug nag-ayo sa mga eskwelahan nga nangadaot.
Ang tanang 30 ka barangay aduna na’y functional nga Barangay Councils for the Protection of Children (BCPC) nga may representante sa kabatan-onan.
“Every child matters, every voice counts, and every dream deserves the chance to shine,” matod ni Mayor Chan.
Samtang si Congressman Junard “Ahong” Chan nagtuo nga ang pag-invest sa mga anak magsiguro og mas lig-on, mas hayag nga Lapu-Lapu City ugma.
“We are committed to supporting programs that let every child thrive.” matod sa Congressman.
Ang kalihukan gitapos sa usa ka seremonya sa paghatag og pasidungog sa mga outstanding nga estudyante. / DPC