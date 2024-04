Mayor Cortes, 4 ka konsehal gikasuhan sa Ombudsman

Gipasakaan og kasong kriminal ang mayor sa Mandaue City lakip na ang upat ka mga konsehal niini subay sa giingong pag-angkon sa 9.5 ektaryang luna nga gipang-apud-apod sa informal settlers apan giingong gipanag-iya sa usa ka pribadong indibidwal.

Kalapasan sa Section 3 sa Republic Act 3019 kun the Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang gisang-at batok kang Cortes ug sa upat ka mga konsehal nga silang Maline Zafra, Oscar Del Castillo, Jen Del Mar, ug Cynthia Remedio.

Ang maong reklamo gipasaka ni Maria Priscilla Melendres sa buhatan ni Ombudsman Samuel Reyes Martires sa dakbayan sa Quezon.

MNpasaka usab og laing reklamo si Melendres nga kasong “oppression, gross misconduct in office ug grave abuse of authority” sa opisina sa Presidente.

Iyang giawhag si Presidente Ferdinan “Bongbong” Marcos Jr. pagsusi ug ipaubos sa preventive suspension ang maong mga opisyal sa dakbayan sa Mandaue samtang dunggon ang maong kaso aron dili kini makaimpluwensya sa mga saksi ug makahatag og hulga sa mohimo’g imbestigasyon.

“The respondents could influence the witnesses or pose a threat to the safety and integrity of the records and other evidence.” tipik sa reklamo ni Melendres.

Si Melendres, residente sa Barangay Lahug sa dakbayan sa Sugbo apan nipahibawo nga ilaha ang 9.5 ka ektaryang luna nga naa nahimutang sa Paknaan, dakbayan sa Mandaue nga gigamit sa Kagamhanan sa Siyudad isip relocation site sa informal settlers.

Matod ni Melendres nga ang maong luna gipanag-iya sa iyang apohang babaye ug gibaligya ngadto kaniya.

Iyang gibutyag nga ang pagbalhin sa ownership giila usab kini sa Dakbayan subay sa tax declaration nga narehistro ubos sa iyang ngalan.

Ang reklamante nidugang nga ang City Assessors Office miila usab nga siya ang declared owner base sa Real Property Tax Statement nga iyang gi-file.

Dugang ni Melendres nga siya usab ang nagbayad sa bag-ong assessment fee nga mobalor og P100,291.50.

Gawas sa kaso nga gisang-at ni Melendres, nipasaka usab siya’g reklamo batok kang Cortes nga pending pa hangtod karon sa Municipal Trial Court and Cities 2 sa dakbayan sa Mandaue.

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nitugot nga makatukod og balay ang informal settlers sa lugar diin sa iyang ihap moabot na sa kapin 100 ang hingpit na nga nahuman.

Tungod niini, niadtong Marso 16, 2024, nipasaka na’g kaso si Melendres batok kang Cortes sa Ombudsman human gi-award sa Dakbayan ang maong luna sa mga informal settlers.

Nagtuo si Melendres nga si Cortes ug ang upat ka mga konsehal mibaliwala sa proseso bisan nasayod sila nga ilegal, matod pa, ang pag-award sa luna sa mga informal settlers bisan naka pending pa ang ejectment case.

Dugang pasangil ni Melendres nga gawas sa pagtugot sa Siyudad nga makatukod og balay sa gikaso nga luna, gipangguba pa usab sa Kagamhanan sa Dakbayan ang gibutang niya nga koral.

Si Atty. Julius Caesar Entice, ang Assistant City Assessor, nagkanayon nga ang Dakbayan sa Mandaue dunay katungod nga manag-iya sa maong luna sanglit dili makapanag-iya ang usa ka pribado’ng tawo sa luna nga giila nga timberland. / AYB