Mayor Cortes mibiya na sab sa PDP-Laban

Mibiya na si Mandaue City Mayor Jonas Cortes sa poli­tical party ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban).

Si Cortes maoy ikaduhang opisyal sa Sugbo nga mi-resign sa partido.

Nipadala og suwat si Cortes ngadto kang PDP-Laban President Jose Alvarez, nga nag-file sa iyang resignation sa PDP-Laban sa Miyerkules, Mayo 29, 2024.

Ang desisyon ni Cortes nigawas usa ka adlaw human gianunsyo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang iyang pagluwat sa pagka sakop sa PDP-Laban sa Martes, Mayo 28.

Sa iyang resignation letter, si Cortes niingon nga ang iyang desisyon nagduso sa usa ka personal nga commitment aron magpabilin ang panaghiusa nga gitukod ni Gov. Garcia ingon man magpabilin ang dakbayan sa Mandaue nga nakig-alayon sa One Cebu party.

“As the mayor of Mandaue City, priority is to align with initiatives that promote and serve our community’s best interest,” tipik sa natala sa resignation letter ni Cortes.

Kahinumdoman nga si Cortes usa sa mga opisyal sa Sugbo nga giendorso ni Duterte atol sa piniliay sa Mayo 2019.

Gipadayag ni Cortes ang iyang pasalamat sa mga oportunidad ug suporta nga gihatag kaniya sa panahon niya nga kauban ang PDP-Laban ug nanghinaut nga ang partido magpadayon nga malampuson sa tanan nga umaabot nga mga paningkamot.

Samtang sa naunang pamahayag ni Garcia, siya niingon nga ang tensiyon tali niya ug kang suspended Cebu City Mayor Michael Rama maoy hinungdan sa iyang pagbiya sa partido. / CAV