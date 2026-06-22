Mayor Enad, iyang bise mayor og mga konsehal sa Minglanilla gikasohan og graft sa Ombudsman

Pormal nga gikasohan og graft sa Ombudsman didto sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Naga ang gisuspensong mga opisyal sa lungsod sa Minglanilla nga gipangulohan ni Mayor Rajiv Enad ug Bise Mayor Elanito Peña, uban sa 10 ka konsehal ug municipal administrator niini.
Nakakaplag og igong basehan ang Ombudsman aron kasohan sila tungod sa paglapas sa Section 3(e) sa Republic Act No. 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, subay sa kadudahang pagbalibad sa rehabilitation plan alang sa usa ka dapit sa Sitio Napo, Barangay Guindarohan, Minglanilla.
Kauban nga gikasohan nila ni Enad ug Peña ang mga konsehal ug sakop sa Sangguniang Bayan nga sila si Oscar Cañares Dela Calzada Jr., Samuel Gordsin Adlawan Jr., Jesus Denoyo Velez, Jeremias Llanos Cañares, Jaime Secretarya Caumeran, Jenifer Dejan Lariosa, Proserfina Laput Fajutrao, Jenny Zafra Young, Petronilo Entera Traya, ug Rick Ryan Zafra.
Apil usab sa maong sumbong si Minglanilla Municipal Administrator Junrie Casquejo Bragat.
Ang kaso nagsugod sa pabalik-balik nga pagdumili sa kagamhanang lokal sa pag-aprobar sa rehabilitation plan nga gisumite sa mga complainants nga Jomara Konstruct Corporation ug Jomara Agri Foods and Supply Corporation.
Human sa mga taho bahin sa mga liki sa yuta sa ibabaw sa usa ka quarry site niadtong Disyembre 2021, ang Mines and Geosciences Bureau (MGB) nihimo og geohazard assessment, nga maoy hinungdan nga ang Environmental Management Bureau (EMB) niisyu og cease-and-desist order (CDO) sa dapit.
Isip tubag sa mga kabalaka sa kaluwasan, ang mga reklamante naghimo og usa ka rehabilitation plan.
Bisan pa man kon nakadawat kini og suporta ug teknikal nga rekomendasyon gikan sa MGB, EMB, ug sa Provincial Environment and Natural Resources Office (PENRO)—ang lungsod sa Minglanilla padayong nibabag sa maong plano.
Sa kadugayan, niisyu ang Sangguniang Bayan (Municipal Council) og mga resolusyon nga nagbalibad sa rehabilitation plan ug ingon man sa aplikasyon sa mga reklamante alang sa usa ka Special Waste Disposal Permit.
Gitino sa Ombudsman nga ang mga sinumbong (respondents) nilihok inubanan sa “concerted acts establish the existence of conspiracy” when respondents Sangguniang Bayan members “deliberately passed SB Resolution No. 271 series of 2022, denying the complainants’ Rehabilitation Plan and respondent Enad approved the same.”
Gisaysay usab sa resolusyon nga gisalikway ug wala tagda sa mga sinumbong ang mga rekomendasyon sa mga eksperto.
“Not only did the respondents reject the recommendations of the DENR, they also deliberately ignored the findings and recommendations of the PENRO, MGB and the Sangguniang Barangay of Guindarohan, Minglanilla, Cebu,” sumala pa sa hukom.
Nakita usab nga ang mga akusado nihatag og “dili makiangayong kaayohan, o pabor” ngadto sa mga kakompetensya “sa dihang ilang gibalewala ang mga rekomendasyon sa EMB sa pagpatuman sa rehabilitation plan sa mga nagreklamo.”
Si Mayor Enad, VM Peña, ug ang 10 ka konsehal sa lungsod nga kasamtangang nagserbisyo karon sa ilang usa ka tuig nga preventive suspension nga giisyu sa Ombudsman niadtong Pebrero ning tuiga. / PR