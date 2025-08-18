Mayor Espinosa patubagon sa kontrobersiya sa The Stria

Gimanduan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro si Santa Fe Mayor Ithamar Espinosa nga ipatuman ang lagda nga giluwatan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) nga hunungon ang construction sa high-rise luxury resort sa Santa Fe, Isla sa Bantayan base sa nakitang mga kalapasan.

Kini maoy suwat nga gipadala ni Baricuatro kang Espinosa sa Agusto 18, 2025.

“Failure to comply with this directive shall be deemed willful disobedience under Section 60 of RA 7160 and may compel this Office to endorse the matter to the DILG Region 7 for administrative proceedings without prejudice to other legal remedies,” tipik sa maong suwat.

Gimando sab ang pagsumiter sa kompleto nga dokumento lakip ang zoning clearance, kopya sa Environmental Compliance Certificate (ECC), ug uban pa nga related permits.

Gawas ni Espinosa, gipadad-an sab og suwat ang mga Regional Directors sa DENR 7, DENR-EMB (Environmental Management Bureau)7, ug Department of the Interior and Local Governmen (DILG) 7.

Ang DENR nisuspenso sa ECC sa The Stria sa miaging semana subay sa nakitang kalapasan sa lagda ubos sa Philippine Environmental Impact Statement (EIS) System (Presidential Decree 1586).

Ang proyekto giaprubahan sa Protected Area Management Board, gitugotan nga motukod og moabot sa 10 meters nga motumbas sa tulo ka andana aron mapreserbar ang baybayon.

Apan subay sa monitoring nga gihimo sa DENR ug EMB Region 7 (Central Visayas), ang struktura niabot na og upat ka andana nga nilapas na sa height limit.

Gibadlong na sa DENR ang plano niining patas-an pa kutob 11-ka andana ang edipisyo.

Niadtong Mayo, ang Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO), nimando sab sa Fifth Avenue Property Development Corp., ang Cebu City-based developer sa The Stria nga hunungon na ang construction.

Ang maong mando, nigamot human tulo ka higayon nang napakyas ang developer sa pagtuman sa notice of violations nga giisyu sa DENR niadtong Hulyo 31, Septiyembre 17, ug Disyembre 18 sa 2024.

Lakip sa gimando sa DENR ang pagpamulta sa developer og moabot P270,000 gumikan sa maong violation.

Subay ning pagsuwat, ang management sa The Stria lakip ang lokal nga kagamhanan sa Santa Fe wala pa moluwat og pamahayag labot sa maong mando.

Kahinumdoman nga giinsister sa developers nga wala kini nahimong kalapasan ug nidugang nga ang construction nahimutang sa commercial property.

Ang The Stria una nang nakadawat og pagsaway gikan sa publiko tungod sa nikatap nga mga hulagway ug videos sa social media diin makita ang habog nga struktura nga nahimutang sa nabantog nga white-sand coasts sa Santa Fe.

Ang buhatan ni Baricuatro nimando sa pag-review sa luxury resort.