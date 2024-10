Mayor Garcia gikiha ni Yogi Ruiz

Mayoralty aspirant sa Dakbayan sa Sugbo Yogi Filemon Ruiz ang miduso og reklamo batok kang Mayor Raymond Alvin Garcia sa pasangil nga grave misconduct ug serious neglect of duty tungod sa kapakyas sa pagtangtang sa mga materyales sa poste sa kuryente ug mga debris nga nahabilin sa Osmeña Blvd.

Si Ruiz kanhi opisyal sa Customs, ang misang-at sa maong reklamo sa ffice of the Ombudsman-Visayas niadtong Huwebes, Oktubre 17, 2024.

Base sa reklamo ni Ruiz nga ang mga materyales sa konstruksyon ug mga debris nagpabilin sa tunga-tungang linya sa Osmeña Blvd. sulod sa upat ka bulan partikular sa P. del Rosario St. paingon sa Plaza Independencia nga naghulga sa kaluwasan sa mga motorista ug sa mga pedestrian.

Ang maong mga debris may labot sa kalambigitan sa “link-to-port” nga bahin sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT) Project Package 1.

“The lampposts have since been removed but the footings and other ground works and debris have been recklessly left on the center of the lanes for four months already,” tipik sa complaint-letter ni Ruiz.

Ang “link-to-port” nga bahin nagtinguha nga nag-usab sa disenyo sa Osmeña Blvd. ngadto sa duha ka lane nga dalan uban sa mas halapad nga sidewalk para sa mga maglalakaw. Apil niini ang pag-instalar sa mga poste sa kuryente.

Niadtong Hunyo 20, ang bag-ong gibutang nga mga poste sa Osmeña Blvd. nakaani og dakong kritisismo sa social media tungod sa ilang peligro nga posisyon.

Si Garcia, nga mao ang acting mayor niadtong panahona, nagmando sa pagtangtang sa mga poste tungod sa mga kabalaka sa kaluwasan alang sa mga maglalakaw ug pasahero. Sa Hunyo 25, ang mga poste sa kuryente natangtang na. / EHP