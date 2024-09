Mayor Garcia magtukod og ‘Sinulog committee’; gisaway ni Rama

Naglapad ang tensiyon tali sa mga napili apan gisuspenso nga mayor sa dakbayan sa Sugbo ug sa ac­ting mayor tungod sa venue sa Sinulog 2025, paghimo og bag-ong executive committee sa pag-organisar ug pagpangandam sa tanang kalihokan ug programa alang sa sunod tuig nga kapistahan ni Snr. Sto. Niño.

Si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, sa pakighinabi sa telepono sa Martes, Septiyembre 3, 2024, niawhag sa preventively suspended Cebu City Mayor Michael Rama nga ihiklin ang panaglalis sa politika, inay maghiusa ug magtinabangay sa usa ka tumong sa pagpahigayon sa malampusong 2025 Sinulog Festival.

"To honor and venerate si Sr. Santo Niño man ang atong tuyo, that is why we hold Sinulog because halad mani sa Snr.," matod ni Garcia.

"Of course, I am willing with anyone including Mayor Mike kay para ma-successful ang Sinulog. But ang akong pangutana kay if he is willing to work with me considering nga ang akong direction to hold it really at the Cebu City Sports Center," dason niini.

Niadtong Lunes, Septiyembre 2, gisaway na usab ni Rama si Garcia sa iyang pag-anunsyo niadtong Agusto 22 nga ang Sinulog 2025 adto ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC), imbes sa South Road Properties (SRP) subay sa iyang gusto nga venue sama sa miaging duha ka tuig.

Si Rama nidugang nga isip chairman sa Executive Committee sa Sinulog Foundation Inc. (SFI), nga nagdumala sa tanang programa ug kalihokan sa tinuig nga kasaulogan niingon kang Garcia: "Ayaw gyud na siya patuga-tugaha."

Sa una niyang gipahibawo, si Garcia makigtagbo sa SFI, ilabina kang Engineer Pericles 'Ricky' Dakay isip presidente, karong buwana aron sugdan ang pagpangandam sa sunod tuig nga Sinulog.

Matod niya nga si Dakay usa ka daling duolon nga tawo ug madasigon nga indibidwal bahin sa paghatag ug pagtahud sa Snr. Santo Niño, dili na kinahanglan nga magkalalis ang usag-usa, ilabi na sa posibilidad nga maimpluwensiyahan ang naulahi ni Rama.

"It should be beyond politics, wala ni pamumulitika ang Sinulog. Magtinabangay lang gyud ta," matod ni Garcia.

Ang pagpangandam alang sa 2025 Sinulog Festival nanginahanglan og kolaboras­yon ug koordinasyon sa stakeholders, matod ni Garcia.

Sa bag-ohay nga katuigan, si Garcia niingon nga ang Cebu City Government kasagaran maoy nag-organisa ug nagpasiugda sa mga plano alang sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay, pagpagaan sa sitwasyon sa trapiko, pagseguro sa medikal ug emergency contingencies, ug pagpreserbar sa kalimpyo.

Sigon niini nga ang Cebu City Government nihatag usab og financial subsidy ngadto sa SFI. alang sa nagkalainlaing galastuhan kalabot sa Sinulog Festival sa organizing committee.

"Essentially dili nato maingon nga walay labot si Cebu City, essentially everything is Cebu City Government in terms of Sinulog," matod ni Garcia.

"Even without the Sinulog Foundation's cooperation, ato gihapon ni ipadayon ug ipahigayon ang Sinulog 2025," dason niya.

"Of course, I am willing with anyone including Mayor Mike kay para ma-successful ang Sinulog. But ang akong pangutana kay if he is willing to work with me," dugang niya. /EHP