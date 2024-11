Mayor Garcia nagpaabot og dugang kaso ipasaka

Samtang nagkaduol ang midterm elections sa Mayo 2025, si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nagpaabot sa dugang mga kaso nga ipasaka batok kaniya.

Dason niya, wala pa siya makakupot og kopya sa kaso nga gipasaka na bahin sa nepotism ug nikonsiderar usab siya nga ang reklamo usa ka political strategy.

“We don’t know who filed, but you know how nepotism is, I never engaged in appoin­ting a relative...,” matod ni Garcia.

USURPATION

Bahin sa kaso batok nga usurpation of authority human niasumer isip City Mayor, si Garcia niingon nga kini ang maayong lakang sa mga reklamante inay nga mosulod lang dayon sa City Hall.

"Let the courts of law decide on the employee's status," matod ni Garcia.

Sa dihang nibalik sa iyang opisina si kanhi city administrator Collin Rosell niadtong Nobiyembre 8, 2024, nihatag kini og mando ug nipahibalo sa mga personahe sa City Hall nga nibalik na siya sa iyang trabaho.

Apan nahimong tensiyona­do ang maong sitwasyon dihang giposasan siya sa kapulisan aron mogawas sa City Hall dihang nagdumili kini sa paggawas sa buhatan. / JPS