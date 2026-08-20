Mayor Gica: Cellphone sa mga tinun-an “for emergency communications only”

Gibakwi ni Dumanjug Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica ang hingpit nga pagdili sa paggamit og cellphone sulod sa mga tunghaan human sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga, apan gitugotan na ang mga estudyante nga magdala niini alang lamang sa emergency communications.
Una na nga gimando sa local chief executive ang hingpit nga pagdili sa cellphone nga nagsugod niadtong Hunyo 29, 2026.
Kini tungod sa katuyoan nga maka-focus sa classroom, mapalambo ang reading comprehension, ug mahiuli ang maayong relasyon sa mga estudyante.
Ang direktiba subay sa shooting niadtong Hunyo sa Tacloban City diin duha ka menor de edad nga suspek ang nakapatay og tulo ka estudyante ug nakaangol og ubang mga biktima.
“Tungod sa recent nga nahitabo sa Zamboanga, ’tong shooting. Mas importante gyud ang kinabuhi. Mao na nga akong gisugtan ang mga bata karon nga magdala og cellphone sa eskwelahan,” matod ni Gica.
Bisan pa nga gitugotan na ang mga estudyante nga magdala og cellphone sulod sa school grounds, magpabilin ang estriktong polisiya bahin sa paggamit niini sulod sa classroom.
“Akong gihangyo pud ang atong mga magtutudlo ug ang mga bata nga dili nila gamiton ang maong cellphone during school hours. Meaning, gikan sugod sa klase hangtod mahuman ang klase. Dili pwede gamiton during recess time, dili pwede gamiton during lunch break, but gamiton lang ni kon dunay emergency,” dugang ni Gica.
Aron mapadayon ang focus sa classroom, gimanduan ang mga magtutudlo nga mag-andam og mga storage containers diin ibutang sa mga estudyante ang ilang cellphone panahon sa instructional hours ug kuhaon kini human sa klase. / CDF