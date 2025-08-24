Mayor Gungun gidepensaan sa iyang igsuon

Gidepensaan ni Dumanjug Vice Mayor Erwin Gica ang iyang igsuon nga si Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica kabahin sa nag-viral nga video sa social media nga nakakuha sa atensyon sa publiko ug nagtukmod sa Commission on Human Rights (CHR) nga mopahigayon og imbestigasyon kabahin sa isyu.
Sa usa ka opisyal nga pahayag, ang bise mayor niingon nga ang insidente kinahanglan tan-awon sa konteksto sa usa ka amahan nga nanalipod sa iyang anak nga babaye, kinsa giingong gipunterya sa usa ka child predator.
“Mayor Gungun’s actions were not born out of malice or abuse of authority. They were the instinctive reaction of a father confronted with the unspeakable pain of knowing that his daughter was targeted,” matod ni Erwin.
Niapelar siya sa publiko, media, ug investigating bodies sa paglantaw sa isyu dili sagulan og pamolitika kon dili sa mas lawom nga pagsabot sa tawhanong pamatasan, parental instinct, ug sa kabalaan sa pamilya.
Matod ni Erwin nga ang iyang igsuon matinud-anon nga nagsilbe sa Dumanjug nga adunay “honest leadership and compassion” ug nga ang insidente dili angayang motabon sa katuigan sa pagserbisyo niini sa publiko.
Nagpahayag usab si Erwin og suporta sa nagpadayon nga imbestigasyon samtang nanawagan alang sa hustisya ug pagsabot.
“For the record, we stand united behind Mayor Gungun — as a public servant, as a brother, and as a father,” matod sa vice mayor. / CDF