Mayor Guo, kabanay gi-contempt sa Senado

Gipa-contempt sa komite sa Senado si Bamban, Tarlac Mayor Alice Leal Guo uban sa iyang mga ginikanan ug mga igsuon tungod sa kapakyas sa pagtambong sa imbestigasyon sa ilegal nga kalihokan sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo).

Atol sa pagpadayon sa imbestigasyon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa gi-raid nga ilegal nga Pogo sa Bamban niadtong Miyerkules, Hulyo 10, 2024, si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nilihok sa pagluwat og arrest order batok kang Guo nga gituohang mahimong usa ug parehas nga tawo ni Guo Hua Ping, tungod sa iyang pagsupak sa pagtambong sa hearing.

Si Senador Sherwin Gat­cha­lian milihok usab sa pagkutlo sa pagbutyag sa amahan ni Guo nga si Jian Zhong Guo, iyang giingong inahan nga si Wenyi Lin, managsuong Siemen ug Wesley Guo ug igsuon nga si Shiela Guo.

Milihok usab siya sa pagluwat og arrest order batok kang Nancy Gamo ug Dennis Cunanan, kanhi deputy director sa Technology and Livelihood Resource Center, kinsa nalambigit usab sa gi-raid nga ilegal nga Pogo hub.

Kini nga mga mosyon giaprubahan ni committee cha­irperson Senator Risa Hontiveros.

“This committee is ordering the arrest of the persons cited in contempt to be submitted to the Senate President for his signature,” matod ni Hontiveros.

Giaprubahan usab ni Hontiveros ang pagluwat og subpoena batok kang Jaimielyn S. Cruz, Roderick Paul B. Pujante, Juan Miguel Alpas, Katherine Cassandra Ong, Alberto Rodulfo “Ar” De La Serna, Jonathan Mendoza, Ronelyn B. Baterna, Michael Bryce B. Mascarenas , Stephanie B. Mascarenas, Rodrigo A. Banda, Jing Gu, Xiang Tan, Daniel Salcedo, Jr., Chona A. Alejandre, ug Duanren Wu, nga pulos giingong na­lambigit sa maong ilegal nga Pogo firm.

Matod ni Gatchalian nga dili mahuman ang imbestigasyon kon dili mokooperar kining mga tawhana.

Sa usa ka sulat ngadto sa komite, si Guo miingon nga dili na siya makatambong sa pagdungog tungod sa kabalaka sa panglawas ug pangisip.

Si Guo niingon nga napakyas siya sa pagpresentar og medical certificate agig suporta sa iyang mga pangangkon tungod kay walay medical professional nga gustong malambigit sa imbestigasyon.

“We find her claims in the letter void of credibility,” matod ni Hontiveros nga misuporta kang Senador Nancy Binay, kinsa nipadayag sa pagtuo nga naghimo lang siya og palusot.

Sa Miyerkules, Hulyo 10, 2024, ang Bureau of Immigration miingon nga si Mayor Guo walay bisan unsang departure records nga nagpakita nga siya anaa pa sa nasod.

Hinuon, ang iyang amahan ug inahan, tua na sa gawas sa nasod.

Si Senate President Francis Escudero una nang nipadayag og kaandam nga mopirma og arrest order batok kang Mayor Guo, kon mohangyo si Hontiveros niini. / TPM / SunStar Philippines