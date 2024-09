Mayor Joie Perales:No. 2 sa Top Performing Mayors sa Cebu Province

Base sa survey sa Republic of the Philippines - Mission and Development (RPMD) Foundation Inc. subay sa ilang programa nga "Boses ng Bayan" alang sa Top Performing City Ma­yors sa Province of Cebu sa ikaduhang quarter sa 2024, si Mayor Marjorie “Joie” P. Perales nakakuha og 87.8% nga rating nga nagbutang kaniya sa ikaduhang pwesto tali sa mga ma­yor sa lalawigan.

Ang RPMD, usa ka non-government organi­zation nga mohimo og independent survey dili lang sa Probinsya sa Sugbo apan lukop sa nasod. Gawas sa survey, miagi usab og komprehensibo nga pagtuki sa foundation ang performance sa nagkalainlaing mayor sa probinsya.

Ang mga sukdanan sa pag-evaluate sa ka-epektibo sa pamunoan sa usa ka ma­yor mao ang mosunod: public service efficiency, transparency and accountability, community engagement, infrastructure development, ug environmental sustainability.

Gawas niini, adunay sukdanan sa health and safety protocols, improvement sa education ug youth programs, economic development initiatives, ug suporta alang sa cultural ug recreational activities.

Ang kaepektibo sa pamunoan ni Mayor Perales dili malimod hilabi na panahon sa kalamidad ug emerhensya. Sa panahon sa Covid-19 pandemic, abunda og hinabang ang Toledonhon. Niabot ngadto sa lima ka hugna ang ayuda nga bugas ang gipang-apud-apod ni Perales. Adunay cash assistance nga gihatag sa mga driver sa tricycle, traysikad ug jeepney.

Gawas sa pandemya, abtik usab moserbisyo si Mayor Perales sa ubang emerhensya, sama sa sunog niadtong Abril kon diin gihatagan og cash assistance ang mga biktima ug ayuda sa pang-adlaw-adlaw sa panginahanglanon.

Bahin sa komunidad, nagpasiugda si Mayor Perales og Ha­lad Alagad Program kon diin ang tanang serbisyo sa lokal nga kagamhanan gihatod sa mga barangay, hilabi na sa kabukiran nga bahin sa Toledo.

Kini ang libreng serbisyo nga medikal (konsultasyon, tambal, dental ug tuli), veterinary (konsultasyon, tambal o bakuna), civil registry, agricultural (nanghatag og seedlings), engineering/Office of the Builing Official (OBO), social services sama sa marriage counseling, social protection, feeding program, mo-assist sa gustong magpa­lista alang sa free wedding program, tupi ug legal.

Kon imprastraktura ang hisgotan, wala nagpaulahi si Mayor Perales. Base sa nakuha nga datos sa 2023, nikabat sa 13.62 km nga road opening projects ang nahuman, 7.80 km alang sa asphalt overlay, 16.26 km ang na kongkreto.

Gawas niini, nagpadayon ang pag-construct sa mga dagkong proyekto sama sa modern public market, bag-ong terminal, expansion sa Toledo Sports Center ug uban pa.

Sa edukas­yon, base sa na­kuha nga da­tos sa 2023, mikabat na sa 61 ka classrooms ang nahatag ni Mayor Perales ngadto sa Department of Edu­cation (DepEd) Toledo, 21 ka instructional covered courts nga anaa sa nagkadaiyang eskuylahan sa Toledo ug napahimuslan na sa mga estudyante.

Gawas niini, gitutokan usab niya ang pagpalambo sa ekonomiya, pinaagi sa pag-abag sa ginagmay nga mamumuo sa dakbayan. Adunay nagkalainlaing livelihood trainings alang sa mga Toledonhon. Gipalambo usab ang turismo pinaagi sa pag-agni og mga bisita ug pag-host sama sa Regional Festival of Talents 2024 ug Miss Earth.

Si Mayor Perales nihatag og gibug-aton sa health ug hospital services sa iyaang administrasyon. Sukad milingkod siya isip mayor sa dakbayan, napasaka niya ang status sa Toledo City General Hospital gikan sa infirmary ngadto sa Level 1 hospital. Walay laing mayor sa nangaging administrasyon ang nakapahimo’g kalamboan sa estado sa maong tambalanan.

Niabot sa 1,115 major surge­ries sama sa caesarian section ang natala sukad aduna nay operating room ug nagpada­yon pa gihapon nga nagserbisyo. Naningkamot usab siya sa pagdapit og private entity nga motukod sa labing unang dialysis center sa Toledo aron dili na mahago ug mobiyahe ang mga pasyente sa laing siyudad.

Tungod sa maayong lidera­to ni Mayor Perales, daghan ang ningsalig nga mga tigpamuhonan sa Toledo. Usa sa maayong pakig-partner sa Toledo ug sa pribado mao ang kasamtangan nga gitukod nga waste-to-energy facility sa Far East Fuel Corporation. Tu­ngod niini, ma-solusyonan na ang nagkadaghan nga basura sa dakbayan, ug gawas niana, aduna usab puno nga income ang siyudad.