Mayor mitagal og pito ka adlaw sa mga kontraktor

Gitagalan ni Cebu City Mayor Nestor Archival og pito ka adlaw ang mga kontraktor nga nagdumala sa flood control ug infrastructure projects sa siyudad aron mosumite sa ilang “undertakings.”
Matod ni Archival, ang project monitoring team sa siyudad nakigtambayayong sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug sa Department of Engineering and Public Works (DEPW) aron i-review ug inspeksyunon ang matag ongoing projects.
“We need to see these undertakings immediately. None of the contractors has complied yet, so we are now following up,” ingon niya.
Sigon niya, kinahanglan idetalye sa mga kontraktor ang insakto nga lokasyon sa ilang mga proyekto, kon gibutangan ba og signages sa sinugdanan ug sa tumoy, ang gidaghanon sa traffic enforcers nga gi-assign, ug ang street cleaners nga gi-deploy.
“Our requirement is at least five traffic enforcers for every kilometer and one enforcer every 200 meters, with regular cleaners in place,” gibutyag ni Archival.
I-review sab sa City Engineering Office kining mga undertaking sa dili pa mag-isyu og notices sa mga kontraktor nga dili mosunod.
Gitumbok ni Archival ang kamahinungdanon sa paghatag og tubag, labi na sa nagkadaghan nga reklamo sa publiko bahin sa wala nahuman o nalangay nga mga proyekto.
Matod niya, usa sa mga labing vocal nga residente mao ang gikan sa Barangay Apas nga nag-report og kalisod tungod sa roadworks sa ilang lugar.
Giingon ni Archival nga niabot na sa mga 150 ka reklamo ang na-log sa siyudad, kadaghanan sa mga pasahero nga gikan ug paingon sa IT Park.
“We cannot address all of them at once, but we are prioritizing projects that can help ease traffic congestion,” iyang gipasabot.
Sa sayo pa, nagsugod sab ang siyudad og experimental solution pinaagi sa pagsagol sa ginunting nga plastik nga botelya ngadto sa aspalto isip alternatibong aggregate para sa pag-ayo sa dalan sa Apas.
Ang materyal nga giproseso sa usa ka batching plant, gigamit sa asphalting works duol sa Sawang Calero aron mapadugang ang suplay sa aggregates ug mapauswag ang kalidad sa dalan.
Niingon si Archival nga kining mga innovation ug mas estrikto nga monitoring sa mga kontraktor kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa siyudad aron maseguro nga ang mga proyekto sa imprastraktura mahuman sa saktong paagi ug sa saktong oras. / CAV