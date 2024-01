Mayor mohatag og puli sa kabaw nga namatay

Hatagan og laing kabaw ang usa ka mag-uuma nga natingala sa kalit nga kamatayon sa iyang binuhing hayop human mabakunahi.

Kini maoy gipasalig ni Naga City Mayor Val Chiong atol sa pakighinabi sa Superbalita Cebu sa Huwebes, Enero 25.

Matod ni Chiong nga adunay giandam nga assistance ang Siyudad alang sa mga sama sa nahitaboan nga nakalas ang binuhi human sa pagbakuna.

“Ato siya tagaan og ayuda financially ug ika-duha he will be entitled to the animal dispersal...” matod ni Chiong.

Sa nasayran diha sa social media nga ang maong kabaw gipanag-iya ni Andres Alimento, taga Barangay Alpaco, Naga City, habagatang Sugbo.

Matod sa mayor nga tinuod nga ning buwana nagsugod ang veterinary office sa pagpamakuna sa mga binuhi.

BAKUNA

Si Alimento nga nagpabakuna sa iyang kabaw sa Enero 24, 2024 sa naasoy'ng barangay natingala nga human sa usa ka oras sa pagpabakuna, namatay ang iyang kabaw.

Una na nga nakit-an og sinyales sa veterinary office nga naluya ang kabaw ug nalipong, human sa usa ka oras namatay.

Si Joy Cabagon, pag-umangkon sa tag-iya, nagkanayon nga kalit lang nisarasay ang kabaw human nabakunahan.

Matod pa niini nga piskay ug lagsik ang kabaw sa wa pa bakunahi.

Sa paghuman sa bakuna, nisaraysay ang kabaw nga daw murag hubog.

“Natumba ra dayon pagsarasay wala na madalag uli sa akong tiyo,” dugang ni Cabagon.

Subay sa nikatap nga mga hulagway sa social media, nagdanguyngoy ang tag-iya sa kamatayon sa iyang kabaw nga giingong mokantidad og P60, 000.

AWHAG SA MAYOR

Ang mayor, sa iyang bahin, nipasusi na sa maong hitabo aron mahatagan og katin-awan, ilabi na ang mga residente.

“Ongoing na ang atong pagpamakuna ana karon pero wala pa man ta makahibaw sa cause gyud sa hitabo pero tabangan lang nato...ato gipasusi kay sa tanang baka nga gibakunahan, kato paman sad daw nahitabo,” matod ni Chiong.

Bisan pa niini, iyang giawhag ang mga konstituwente nga magpabakuna sa ilang mga hayop apan iyang giklaro nga dili kini pinugsanay.

Atol ning pagsuwat, wala pa moluwat og opisyal nga pamahayag ang buhatan sa beterenaryo sa Naga. (Dugang ni GPL)