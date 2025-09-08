Mayor Nito, Mix hapit midaog sa lumba sa biseklita sa Danao

Niapil si Danao City Mayor Ramon “Nito” Durano III kauban ang iyang duha ka mga anak nga sila si Ramon “Red” Durano VI ug Thomas “Mix” Durano sa Danao City Grind Fest 2.0 bike race niadtong Sabado, Septiyembre 6, 2025, sa Danao City.
Ning 2-person bike race event, si Mayor Durano nakigkauban ni Mix sa 30-km 50-59 age category ug diriyot sila makapatong sa podium.
Nakuha nila ang ikaupat nga puwesto sa oras nga 3:11.19.
“I’m speechless. The course was really great,” asoy ni Mix.
Sa iyang bahin, si Red nakig-uban ni Numeriano Batucan Jr. diin nakuha nila ang kampyunato sa gravel bike category sa oras nga 2:04:59.
Niangkon sa ikaduhang dapit ang panagpares nila ni Michael Jose Rivera ug Lemuel Laude (3:12:51) ug ikatulo sila si Danilo Loquias Jr. ug Kenneth Jacinto (3:54:44).
“It was very nice, very muddy. The whole course was really nice. It really challenged me. I had a lot of fun and I hope everyone liked the course,” asoy ni Red.
“We made sure that the course was both challenging and fun for us cyclists. I hope everyone had a safe run. The rain made the course more challenging.”
Aduna pa’y daghang mga kategoriya nga gikombatihan sa lumba.
Nakadawat og ganting salapi ug mga tropeyo ang top three finishers sa matag kategoriya. / AYB