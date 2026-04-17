“Mayor of the Night,” program gidagsa sa daghang aplikante

Gipamatud-an sa programang “Mayor of the Night” ang dako niining kapuslanan human dagsaa sa mga aplikante gikan sa gawas sa Dakbayan sa Sugbo, butang nga giisip nga usa ka good problem.
Kini nagsilbing tubag sa mga pagsaway kaniadto nga ang maong inisyatiba usik lang sa pundo sa kagamhanan.
Sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Abril 16, 2026, giingon ni Osmeña nga ang siyudad nakasugat og mga hagit sa operasyon tungod sa kadaghan sa mga aplikante sa pagsugod sa programa.
Dugang niya, gusto niyang tabangan ang tanan ug andam siyang motabang sa pagsulbad sa problema, apan natingala siya sa presensya sa mga tawo nga gikan pa sa mga dapit sama sa Alegria ug Carcar, ug nangutana kon diin kini sila gikan.
Giangkon ni Osmeña nga naglisod sila sa pagdumala sa operasyon tungod sa kadaghan sa tawo, samtang padayon pa nilang gitiwas ang pagpahimutang sa mga pasilidad ug mga kawani diha sa Cebu Exchange Tower.
Gihulagway niya ang sitwasyon isip usa ka good kind of problem, ug gidugang nga sa sinugdan, giisip lang sa siyudad ang paglusad sa programa isip usa ka soft opening.
Hinuon, wala makahatag si Osmeña og eksaktong numero kon pila ang mga aplikante gikan sa Dakbayan sa Sugbo ug pila ang gikan sa gawas sa probinsiya.
Dugang niya, daghang mga aplikante ang nangayo og tabang alang sa mga programa sa gobiyerno sama sa 4Ps, ug ang uban makita nga anaa sa lisod nga kahimtang.
Giangkon sab ni Osmeña nga samtang naglisod ang mga service provider tungod sa kadaghan sa tawo, ang turnout nagpakita sa dako nga panginahanglan sa publiko.
Kahinumdoman nga gisaway ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover ang programang “Mayor of the Night,” diin iyang gikuwestiyon ang gasto niini ug ang kabalaka nga tingali kini usa ka sayop nga paggamit sa pundo sa publiko.
Matod ni Osmeña, tumong sa programa nga hatagan og serbisyo ang mga trabahante sa BPO ug uban pang night-shift workers nga dili makalugar sa pag-adto sa mga opisina sa gobiyerno kon adlawan tungod sa ilang trabaho.
Gihulagway ni Osmeña ang industriya sa BPO isip usa sa labing lig-on nga economic drivers sa Sugbo. Daghan sa mga trabahante niini ang batan-on ug naggikan pa sa gawas sa siyudad ug sa ubang mga probinsiya.
Dugang niya, luyo sa paglambo sa industriya, daghang mga trabahante ang nag-atubang gihapon og mga hagit sama sa limitado nga transportasyon kon gabii, kalisod sa pagkuha og mga dokumento sa gobiyerno tungod sa eskedyul sa opisina kon adlaw, ug kakuwang sa serbisyo publiko sa ilang bakante nga oras. / CAV