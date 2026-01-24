Mayor Ouano gikiha og graft tungod sa illegal appointment

Andam atubangon ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang reklamo nga gipasaka batok kaniya sa Office of the Ombudsman.
Gitataw niya nga ang maong mga pasangil kabahin lamang sa mga risgo sa serbisyo publiko ug tubagon kini pinaagi sa husto nga legal nga proseso.
Gihimo ni Ouano ang maong pahayag human sa pagpasaka og reklamo ni Edward Ligas, usa ka molupyo sa Mandaue City, nga nipasangil sa mayor ug sa konsehal sa barangay sa Compostela nga si Ian Negrido Arioja sa giingong paglapas sa Republic Act 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Ang reklamo naglakip sa mga pasangil sa supak sa balaod nga appointment ug grave misconduct.
Giangkon sab ni Ligas nga si Arioja ug ang laing konsehal sa Compostela nga si Renee Lyn De Guzman sa Barangay Cogon, giingong nagdawat og suweldo gikan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue.
Nihangyo sab siya og preventive suspension batok ni Mayor Ouano samtang nagpahigayon pa ang Ombudsman sa ilang imbestigasyon.
Isip tubag, si Ouano niingon nga dili pa siya makahatag og komento bahin sa unod sa kaso tungod kay wala pa siya makadawat og opisyal nga kopya sa reklamo.
Matod niya, itugyan una kini nga butang sa iyang legal team. Masaligon siya nga ang kagamhanan sa dakbayan nilihok sulod sa utlanan sa balaod ug ang mga pasangil mahimong matubag og maayo sa hustong korte ug sa Ombudsman.
Dugang niya nga ang nagreklamo nga si Edward Ligas dili na estranyo kaniya tungod kay nipasaka na kini kaniadto og kaso batok sa iyang igsuon nga si Congresswoman Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon.
Sumala ni Ouano, siya ug ang iyang team napahibalo na nga duna gyuy ipasaka nga reklamo sukad pa sa miaging tuig ug giingon niya nga andam na sila sa maong mga kalambuan.
Gitubag sab ni Ouano ang mga pasangil bahin sa giingong relasyon sa trabaho, diin iyang gisubli nga kadtong mga nahilambigit gikuha isip mga consultant ug dili regular nga mga empleyado sa kagamhanan sa dakbayan.
Bisan pa sa reklamo, ang mayor niingon nga nagpabilin siyang nakatutok sa iyang mga buluhaton ug dili magpadala sa iyang gihulagway nga ahat nga kabanha sa politika. (ABC)