Mayor sa Maguindanao del Sur ipadakop sa korte

Gimando sa Iligan City Regional Trial Court Branch 1 ang pagdakop sa 12 ka mga indibidwal, lakip na si Datu Unsay, Maguindanao del Sur Mayor Datu Andal “Xyril” Ampatuan V, kabahin sa pagbanhig kang Shariff Aguak Mayor Datu Akmad Mitra Ampatuan Sr. niadtong Enero.
Ang uban nga gilakip sa warrant of arrest mao sila si Ababang Salik, nailhan usab nga Babang; Edad Pendatun, nailhan usab nga Haider; Aboher Guimbangan; Toraipie Lusod; Gapor Magaluyan; Mohammad Shamron Uday Sapalon, nailhan usab nga Tho Sapalon; Samsudin Mokamad; Saudi Guiapal; Johari Guiapal; Soy Kali; ug Datuben Gayon, nailhan usab nga Datu Ben Alib.
Nag-atubang sila og mga kaso nga upat ka ihap sa frustrated murder ug nagkalainlaing paglapas sa Republic Act 11479, o ang Anti-Terrorism Act of 2020, lakip na ang Section 4 (Terorismo), Section 6 (Pagplano, Pagbansay, Pag-andam, ug Pagtabang sa Pagsangkot sa Terorismo), ug Section 7 (Panagkunsabo sa Paghimo sa Terorismo).
Si Shariff Aguak Mayor Ampatuan Sr., ig-agaw sa kanhi Mayor sa Datu Unsay nga si Datu Andal “Unsay” Ampatuan Jr., kinsa nahukman nga sad-an kalabot sa masaker sa Maguindanao niadtong 2009. Si Mayor Datu Andal “Xyril” Ampatuan V mao ang iyang anak.
Si Shariff Aguak Mayor Ampatuan Sr. usab ang usa sa mga importanteng saksi sa kaso sa masaker sa Maguindanao nga miresulta sa pagkahukom ni Andal Ampatuan Jr. / TPM / SunStar Philippines