Mayoriya sa mga probinsiya nasudlan na sa grupong TBS

Ang kriminal nga grupong True Brown Style (TBS) nga giingong nang-recruit og mga menor de edad aron moapil sa mga kalihukan nga kriminal, nakasulod na sa kapin sa 90 porsiyento sa mga probinsiya sa tibuok nasod, matod ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla niadtong Miyerkules, Septiyembre 30, 2026.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita, gibutyag ni Remulla nga ang TBS adunay mga miyembro sa 78 gikan sa 83 ka mga probinsiya sa nasod, lakip na ang Metro Manila.
“’Yung iba malaki (ang grupo), ‘yung iba maliit pero mostly sa mga urban centers sila nagco-concentrate… Meron silang head per barangay, meron silang head per municipality tapos may recruitment drive sila. Gang sila. There are no values attached to it, talagang criminality lang,” matod ni Remulla.
“Nung gumawa kami ng Safer Cities ang nakita lahat bumagsak (recorded cases), rape bumagsak, physical violence bumagsak, physical injuries bumagsak. ‘Yung mga bata, ‘yung mga nag-curfew bumagsak. Ang umakyat lang robbery so nagtataka kami saan nanggagaling yan. Na-trace namin lahat diyan sa TBS sila ang gumagawa niyan,” dugang niya.
Siya niingon nga ang maong grupo naporma sa California 35 ka tuig na ang milabay sa wala pa kini gidala sa Pilipinas sa milabay nga 25 ka tuig.
Matod niya, ang mga miyembro sa grupo naimpluwensiyahan sa paglabay sa panahon ug nang-recruit og mga batan-on aron mohimo og mga krimen.
“Ngayon ang recruitment nila bago ka makapasok sa grupo kailangan at gunpoint nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila at 16 years old tinuturuan na sila magnakaw,” sumala sa kalihim. /TPM/SunStar Philippines