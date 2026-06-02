Mayoriya sa Senado giakusahan sa minoriya nga ni-boycott sa sesyon

Giakusahan sa Senate minority bloc niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, ang grupo sa mayoriya sa pagbiya sa ilang lehislatibong mga katungdanan human ang pipila ka mga senador, lakip na si Senate President Alan Peter Cayetano, napakyas sa pagtambong sa pagbalik sa plenary session tungod kay ilang giubanan ang gidakop nga si Senador Jinggoy Estrada.
Sa usa ka pamahayag, ang grupo sa minoriya, nga nagpaila sa ilang kaugalingon isip “Solid Bloc 11,” niingon nga ang ilang mga miyembro anaa ug andam unta nga mopahigayon sa mga buluhaton sa Senado sa gitakdang pagbalik sa sesyon sa alas 5 sa hapon niadtong Hunyo 1, apan nialegar nga ang majority bloc wala nagpakita ug napakyas sa pagpahibalo kanila nga dili modayon ang sesyon.
Matod sa minoriya, pipila ka mga lakang ang na-pending tungod sa kapakyas sa pagpahigayon og sesyon, lakip na ang gisugyot nga Magna Carta of Barangay Health Workers, ang Anti-Hospital Detention Bill, ang mga proseso sa kumpirmasyon sa Commission on Appointments, ug mga balaudnon nga nagtinguha sa paghatag og Philippine citizenship ngadto kang Bennie Boatwright III ug Matthew James Ramos.
Si Cayetano, uban sa mga senador sa mayoriya nga sila si Imee Marcos, Rodante Marcoleta, ug Camille ug Mark Villar, niuban kang Estrada didto sa headquarters sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Camp Crame human sa iyang pagdakop sa sulod mismo sa building sa Senado niadtong Lunes sa hapon. / TPM / SunStar Philippines