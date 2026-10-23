Mayweather batok Garcia mahinayon?

Gibutyag ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion Mexican-American Ryan Garcia sa social media nga niuyon si American legend Floyd Mayweather Jr. nga molugnot gikan sa pagretiro aron mo-challenge kaniya.
Ang social media post ni Garcia nag-ingon: “Trust me, I thought it was bull****, but it’s real and Floyd and I have agreed to fight. 147lbs for the WBC welterweight championship. 50-0 vs the current champ.”
Si Mayweather, kinsa adunay 50-0, 27KOs nga rekord, wala na nisagubang og professional nga away human sa iyang knockout nga kadaugan batok kang Conor McGregor niadtong 2017.
Hinuon padayon kining nagpakondisyon pinaagi sa kanunay nga pagsagubang og exhibition bouts.
Mismong ang bantugang boxing promoter nga si Eddie Hearn ang niingon nga tinuod kang gibutyag ni Garcia, kinsa adunay 26-2, 21KOs nga rekord.
“I’ve got to be honest with you, I hate seeing Floyd Mayweather do these exhibitions. If he wants to come back and fight Ryan Garcia, I’m all for it because that’s a real fight. You’ve got a reigning WBC 147lbs champion,” matod ni Hearn sa interbyu sa www.boxingscene.com.
“And as I understand it, Ryan Garcia against Floyd Mayweather, it’s on,” dugang ni Hearn.
Kon madayon man gyud gani ang away, nagtuo si Hearn nga lupigon ni Mayweather si Garcia. / ESL