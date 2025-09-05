Mayweather batok Tyson

Nakatakdang magsumbagay sa usa ka exhibition bout ang Hall of Famers nga mga boksidor nga sila si Americans Mike Tsyon ug Floyd Mayweather sa sayong bahin sa sunod tuig.
Si Tyson kinsa mag-60 anyos na sa sunod tuig, mobalik og away human sa iyang pagkapilde batok ni Jake Paul sa usa ka 8-round bout sa miaging tuig.
Sa iyang bahin, si Mayweather, 48, niingon nga ang ilang panag-away ni Tyson makahatag og katagbawan sa boxing fans.
Ang CSI Sports, usa ka live boxing production company, mao ang nagpasiugda ning maong away nga ilang opisyal nga gianunsyo sa Biyernes, Septiyembre 5, 2025 (PH time).
“When CSI came to me about stepping in the ring with Floyd Mayweather, I thought, ‘No way this happens. But, Floyd said yes,” matod ni Tyson sa usa ka press release nga napatik sa AP News.
“This fight is something neither the world nor I ever thought would or could happen. However, boxing has entered a new era of the unpredictable — and this fight is as unpredictable as it gets.”
Gipasabot ni Tyson nga tungod sa pagkapursigido ni Mayweather nga idayon ang away, gipirmahan niya ang kontrata.
Si Tyson kanhi undisputed champion sa heavyweight division samtang si Mayweather naghari sa lima ka weight divisions apan ang labing taas nga iyang naabot mao ra ang 154-pound limit sa junior middleweight.
“I’ve been doing this for 30 years and there hasn’t been a single fighter that can tarnish my legacy,” matod ni Mayweather.
Si Tyson adunay 50-7, 44 KOs nga rekord samtang si Mayweather adunay 50-0, 27 KOs nga baraha. / Gikan sa wires