Mayweather: Exhibition ang rematch nila ni Pacquiao

Sukwahi sa inisyal nga anunsiyo, gibutyag ni American boxing legend Floyd Mayweather nga usa ka exhibition bout ang ilang rematch ni Filipino icon Manny Pacquiao nga gikatakda karong Septiyembre 19, 2026, sa Las Vegas, USA.
Gawas niini, matod ni Mayweather nga dili pa sab segurado kon asa nga venue ipahigayon ang away.
"As of right now, we don't know exactly where the fight is going to be at,” matod ni Mayweather sa interbyu sa Vegas Sports Today.
"The Sphere is one of the places that they talked about. So, we don't know if it's 100% going to be there. And this is not actually a fight, it's an exhibition.”
Gipasabot ni Mayweather nga bisan usa kini exhibition bout, seguradong makahatag gihapon sila ni Pacquiao og saktong lingaw sa boxing fans lukop kalibotan.
Ang Netflix nga maoy modumala ug mopasalida sa away, wala pa mohatag og reaksyon kabahin ning maong komentaryo ni Mayweather.
Dihang gianunsiyo sa Netflix ang away sa niaging buwan, niingon ang streaming platform nga usa ka professional bout ang rematch sa duha ka bantugang mga boksidor.
Nalubog lang kini’g kalit tungod sa gibutyag ni Mayweather. / ESL