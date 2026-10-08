Mayweather gihagit ni Garcia sa usa ka professional fight

Nitubag si World Boxing Council (WBC) welterweight champion Ryan Garcia kabahin sa taho nga nakignegosasyon siya aron kontrahon ang 49-anyos nga si Floyd Mayweather Jr. pinaagi sa pag-ingon nga kinahanglang professional bout kon madayon man kini.
Si Mayweather kinsa adunay 50-0, 27KOs nga rekord, niretiro niadtong 2017 apan sige siyag away og exhibition bouts hinungdan nga nagpabilin siyang kondisyon.
Usa si Garcia sa kasamtangang aktibong mga boksidor nga makahakot og daghang mga sumosunod hinungdan nga adunay posibilidad nga madayon kining awaya.
Hinuon, ning puntoha, wala pay bisan gamay nga senyales nga irisgo ni Mayweather ang iyang wala’y pildeng rekord batok kang Garcia.
“Okay Floyd let’s see how much you love that zero,. And no I wouldn’t do an exhibition, I want his record on the fucking line,” mahagitong post ni Garcia sa X, kanhi Twitter.
Gipasabot ni Garcia nga si Mayweather maoy unang nitawag kaniya aron ipadangat kining posible nilang panagharong.
“I’m ready Floyd, remember you made this call. I’m just returning the favor. Offer is on the table. Accept or not, if not I move forward as I have been,” dugang ni Garcia. / ESL