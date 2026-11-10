Mayweather mibutyag sa posible nya nga kontra

Padayon si American Floyd Mayweather Jr. sa paghisgot kabahin sa iyang tinguha nga mosagubang og dakong comeback fight sa sunod tuig.
Si Mayweather, 49, gituohang seryoso niining maong tinguha hilabi na kay nakibhangan og dako ang iyang katigayunan ning tuiga tungod sa multimillion-dollar lawsuit nga gipasaka sa CSI Sports batok kaniya.
Ang 49-anyos nga boxing legend, kinsa adunay perpektong 50-0, 27KOs nga rekord, katapusang niaway niadto pang 2017 diin iyang gipilde si Conor McGregor pinaagi sa unanimous decision.
Ning higayuna, upat ka boksidor ang gipanganlan ni Mayweather nga posible niyang kontrahon sa iyang pagbalik ug usa na niini si Filipino boxing great Manny Pacquiao, kinsa iyang gipilde pinaagi sa unanimous decision niadtong 2015.
Taudtaod na sab gusto si Pacquiao nga makigharong og balik ni Mayweather apan kanunay lang malubog ang negosasyon gumikan kay dayag nga wala’y interes si Mayweather kaniadto.
Apan lahi na ang sitwasyon ning higayuna ug niamag ang posibilidad nga madayon na ang ilang rematch.
Gawas kang Pacquiao, gipanganlan sab ni Mayweather ang kasamtangang World Boxing Council (WBC) welterweight champion Ryan Garcia, Oscar De La Hoya ug McGregor.
“In 2027, I want a big fight. It could be Ryan Garcia, or it could be Oscar De La Hoya, or it could be Pacquiao, or it could be Conor McGregor,” matod ni Mayweather sa interbyu sa Wynn Records, nga napatik sa boxingscene.com. / ESL