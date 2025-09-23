Mayweather posible nga moaway nila Tyson, Pacquiao

Gibutyag ni American Floyd Mayweather nga iyang gikonsiderar ang posibilidad nga mobalik og away sa professional rank apan sa dili pa kini mahitabo, makig-away pa siya ni heavyweight legend Mike Tyson sa usa ka exhibition bout sa sayong bahin sa sunod tuig.
Si Mayweather, kinsa kanhi five-division world champion, niretiro bawon ang 50-0, 27KOs human niya gipaundang si UFC star Conor McGregor niadtong 2017.
Human niini, sunodsunod nga exhibition bouts na ang gisagubang ni Mayweather batok sa MMA fighters, reality television stars ug uban pa.
Sa ninglabay nga katuigan, gibarugan ni Mayweather nga dili na siya mobalik pag-away isip usa ka professional boxer.
Apan sa bag-uhay lang nga interbyu sa TMZ, daw nausab ang tono sa gipanulti ni Mayweather.
“There’s been talks. There’s been talks. It’s possible,” tubag ni Mayweather kon iya na ba nga gikonsiderar nga mobalik og away sa professional rank.
“Not all against that possibility, but we just don’t know. “But as of right now, everything is going great, and I feel good. Working hard every day and I can’t wait for 2026.”
Sukwahi kini sa iyang gipanulti sa interbyu sa CNN niadtong 2020: “As of right now, I’m doing exhibitions. I’m 100 percent sure that I’m not fighting against any boxer anymore. So, that’s out of the question. I mean, just my faculties mean a lot to me. Money don’t make me, I make money, and my health is more important than money.”
Kon madayon ang iyang pagbalik og away sa pro, ang labing angayan niyang kontrahon mao si Filipino legend Manny Pacquiao, kinsa bag-uhay lang nibalik pag-away isip pro human sa dul-an sa upat ka mga tuig nga pagretiro.
Sa niaging tuig, adunay negusasyon nga mag-away og balik sila si Mayweather ug Pacquiao sa usa ka exhibition bout apan wala kini nadayon.
Basi gipamatbat ni Mayweather ning bag-uhay lang, posibleng mahitabo ang rematch nila ni Pacquiao sa usa ka professional bout.
Ang premiro nilang away niadtong 2015 nibuak og daghang mga rekord sa kasaysayan sa boksing. Nidaog si Mayweather niadtong higayuna pinaagi sa unanimous decision. / ESL