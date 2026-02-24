Mayweather vs. Pacquiao II karong Sept.

Human sa atras abante nga pagplano sulod sa kapin sa usa ka dekada, mahinayon na gyud ang panagsangka og balik sa duha sa labing dakong mga pangalan sa kalibutan sa boksing – Filipino Manny Pacquiao batok American Floyd Mayweather.
Ang gikahinamang rematch ipahigayon karong Septiyembre 19, 2026 sa Sphere sa Las Vegas, USA ug isalida kini sa Netflix, usa ka global streaming platform nga adunay 325 million subscribers lukop kalibutan.
Ang duha ka bantugang mga boksidor unang nag-away niadtong Mayo 2, 2015 sa Grand Garden Arena sa las Vesa, USA diin nidaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision.
Nihimo dayon unta og mga lakang ang kampo ni Pacquiao aron mapahigayon ang rematch apan nagdumili ang kampo ni Mayweather hangtod nga nangretiro na lang ang duha ka mga boksidor.
Si Pacquiao, kinsa nag-edad na og 47, nilugnot gikan sa pagretiro dili pa lang tantong dugay ug nakig-away kini ni American Mario Barrios alang sa World Boxing Council (WBC) welterweight title apan napilde.
Napilde man tuod si Pacquiao sa iyang pagbalik gikan sa kapin sa upat ka mga tuig nga pagretiro apan napakita niini nga aduna gihapon kini saktong ikabuga.
Sa iyang bahin, si Mayweather, kinsa mag-49 anyos karong adlawa, Miyerkules, Pebrero 25 (PH time), padayon sab nagpakondisyon gikan sa iyang pagretiro ug nisagubang kini og exhibition bouts.
Ning bag-uhay lang gyud, opisyal nga gianunsyo ni Mayweather nga moaway siya’g balik isip professional boxer aron kontrahon og balik ang Pambansang Kamao ng Pilipinas, kinsa iyang gihulagway nga maoy labing maayong boksidor nga iyang nakontra.
Sa dili pa sila magsumbagay og balik, mosagubang una og exhibition bouts batok sa lainlaing kontra sila si Pacquiao ug Mayweather.
Si Mayweather makigsangka ni heavyweight legend Mike Tyson karong Abril 25 sa Democratic Republic of Congo samtang si Pacquiao makigsangka ni Russian legend Ruslan Provodnikov karong Abril 18 sa Las Vegas.
Si Pacquiao adunay 62-8-3,, 39KOs nga rekord samtang si Mayweather 50-0, 27 KOs nga baraha. / ESL