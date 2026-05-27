Mazzulla napiling Coach of the Year

Tungod sa iyang pag-agak sa Boston Celtics isip No. 2 seed sa Eastern Conference human sa regular season sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) bisan dugay nga nakabalik pagduwa si Jayson Tatum, napili si Joe Mazzulla isip Coach of the Year sa labing unang higayon.
Si Mazzulla, 37, kinsa nakadawat og 62 first-place votes, 24 second-place votes, ug 10 third-place votes, nilupig sa ubang mga kandidato nga sila si Detroit Pistons coach J.B. Bickerstaff ug San Antonio Spurs coach Mitch Johnson.
Si Mazzulla ang labing unang Celtics coach nga nidaog ning pasidungog sukad ni Bill Fitch niadtong 1979-80 ug ikaupat sa kinatibuk-an. / Gikan sa wires