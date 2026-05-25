MBC 4-0 na sa senior citizens basketball

Mas nihayag ang kahigayunan sa Mandaue Ball Club (MBC) nga deretsong makasulod sa semi-finals human nila gipangkusokuso ang Talisay Basketball Association (TBA), 92-74, ning bag-ohay lang sa Power 60 Friendship Cup basketball tournament sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Sa kadaugan, ang MBC ningsulbong sa liderato dala ang limpyong 4-0 nga rekord.
Aron makaseguro og luna sa semis ning maong torneyo nga alang sa senior citizens, ang MBC nagkinahanglan na lang modaog og usa sa katapusan nilang duha ka mga duwa.
Dili pa angayang magsaulog ang MBC gumikan kay pulos lig-on ang nahabilin nilang duha ka mga kontra nga mao ang Lagtang Basketball Gold ug Power Forty.
Sa ilang bahin, ang TBA natagak sa 1-2 nga rekord tungod sa ilang kapildihan.
Sa main game, gipabudabohan sab sa Pardo Ball Club (PBC) ang FUBA, 96-66.
Nisaka ang PBC sa 2-1 nga rekord samtang nisukarap sa 0-3 nga rekord ang FUBA.
Sa lain pang duwa, gipatapsingan sa LBG ang Hoopers, 68-67.
Ang LBG nisaka sa 3-1 nga rekord samtang ang Hooper nahagba sa 0-4 nga rekord.
Puntos matag usa:
1st game
LBG (68)- Taran 18, Delima 11, Alferez 10, Dela Calzada 10, Abatayo 7, Lapingcao 6, Cabanero 4, Barliso 2.
Hoopers (67)- J. Villarino 27, Chan 12, Torrefranca 12, A. Villarino 6, J. Villarino 4, Lizaran 4, Daguman 2, Gerali 2.
2nd game
MBC (92)- Antigua 19, Abano 12, Yosores 10, Doria 10, Englis 9, Casals 8, Ceniza 8, Diaz 5, Manago 4, Ermac 3.
TBA (74)- Cabrera 16, Lonzaga 12, Wenceslao 9, Echaves 9, Basillote 6, Ruales 6, Oledan 6, Reyes 6, Cabigas 4.
3rd game.
Pardo (96)-Cabaluna 29, Ebrado 16, Lim 13, Dela Peña 13, Epot 8, Pacquiao 6, Navarro 6, Zerna 3.
FUBA (66)- Pahamutang 31, Lagahino 10, Dejos 8, Amante 7, Tabar 6, Isoy 2, Padas 2. /ESL